Samsung випустить захищений смартфон з топовим "залізом"

Смартфон може отримати залізо як у Samsung Galaxy S9

У базі даних бенчмарку Geekbench з'явилися результати тестування неанонсованого смартфона Samsung. За попередньою інформацією, це буде захищена версія торішнього флагманського Galaxy S9, але з низкою відмінностей.

Апарат з модельним номером Samsung SM-G889F оснащений восьмиядерним процесором Exynos 9810, як і Galaxy S9, 4 ГБ оперативної пам'яті та працює під управлінням Android 9.0 Pie. Смартфон набрав 3130 балів в одноядерному тесті та 9050 – в багатоядерному.

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Ще на початку цього року авторитетний інсайдер Роланд Квандт опублікував відео з виставки MWC 2019, в якому показав смартфон Samsung SM-G889. Він кардинально відрізнявся від Galaxy S9 і більше нагадував моделі захищеної лінійки Xcover. За словами блогера, пристрій був оснащений 5,2-дюймовим екраном, однією основною камерою з роздільною здатністю 12 Мп і акумулятором на 4500 мАг.

Поява смартфона в базі Geekbench може свідчити про його швидкий випуск, але це не точно...

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