Samsung випустить карту пам'яті рекордної місткості

Велика кількість виробників смартфонів відмовляється від слотів для microSD на догоду дизайну та для здешевлення виробництва, але Samsung продовжує встановлювати роз'єми під додаткову пам'ять в свої нові пристрої.

Навіть Galaxy Note9 з його серйозним об'ємом внутрішнього сховища зберіг роз'єм для карти пам'яті. Тепер же компанія анонсувала накопичувач рекордного обсягу.

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Попри те, що багато сучасних смартфонів і планшетів підтримують картки об'ємом до 2 ТБ, носіїв інформації великого обсягу зараз продається і виготовляється зовсім небагато. Компанія Samsung вирішила частково виправити ситуацію, випустивши власну карту microSD на 512 ГБ.

На презентації Unpacked Дрю Блерд, керівник відділу маркетингу Samsung, повідомив, що продажі нової картки почнуться в доступному для огляду майбутньому.

На сьогодні місткість найпопулярнішої карти пам'яті великого обсягу становить 400 ГБ. Про виробництво microSD на 512 ГБ заявили кілька компаній, орієнтовна ціна таких накопичувачів коливається в районі $ 300. Судячи з усього, аналогічний за обсягом носій інформації від Samsung буде коштувати приблизно стільки ж.

Придбання такого аксесуара дозволить власникам 512-гігабайтної версії Galaxy Note9 збільшити обсяг внутрішнього сховища смартфона до 1 ТБ.

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