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Samsung Galaxy Watch: характеристики, ціна та дата виходу в Україні

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Samsung Galaxy Watch коштуватиме від 9999 гривень - фото 1
Samsung Galaxy Watch коштуватиме від 9999 гривень / Samsung

Разом із новим флагманським смартфоном Samsung Galaxy Note9 був представлений новий смарт-годинник компанії. Новинка отримала назву Galaxy Watch. Ця модель замінить Gear S3, випущений ще в кінці 2016 року.

Samsung Galaxy Watch отримав 10-нанометровий процесор Exynos 9110 власного виробництва. Використання цього енергоефективного процесора у поєднанні з більш містким акумулятором дозволило збільшити автономність гаджета до 7 днів (акумулятор на 472 мАг) у версії з корпусом шириною 46 мм і до 4 днів (батарея на 270 мАг) – у варіації на 42 мм.

І ще: Samsung Galaxy Note 9: характеристики, ціна та дата виходу в Україні

Більша модель отримала екран діагоналлю 1,3 дюйма, а менша – 1,2 дюйма. Природно, що більший за габаритами годинник більш притаманний чоловікам, а менший – представницям прекрасної половини людства.

Samsung Galaxy Watch отримав дві версії - фото 269277
Samsung Galaxy Watch отримав дві версії / samsung

В обох випадках роздільна здатність складає 360 на 360 пікселів, а самі екрани виконані за технологією Super AMOLED. Захищений екран загартованим склом Corning Gorilla Glass DX +.

Об'єм оперативної пам'яті складає 1,5 ГБ або 768 МБ у версії без LTE. Вбудоване сховище на 4 ГБ, що дозволить завантажити улюблені треки для прослуховування під час фізичних активностей.

Samsung Galaxy Watch ідеально підійде для моніторингу фізичних активностей - фото 269276
Samsung Galaxy Watch ідеально підійде для моніторингу фізичних активностей / samsung

Також моделі відрізняються кольорами корпусу та ремінців. Більший Galaxy Watch доступний лише в сріблястому кольорі корпусу. Ця модель розрахована на ремінці шириною 22 мм, які можна вибрати з трьох версій: Onyx Black, Deep Ocen Blue і Basalt Grey. Менша модель запропонована в чорному та рожевому кольорах. Для неї доступні ремінці шириною 20 мм, які мають аж вісім варіантів: Pink Beige, Onyx Black, Lunar Grey, Terracotta Red, Lime Yellow, Cosmo Purple, Cloud Grey і Natural Brown.

Пристрій захищений від води згідно з рейтингом 5ATM, що означає, що з ним можна плавати, але не можна пірнати. Крім того, є захист IP68 і сертифікація по військовому стандарту MIL-STD-810G. Також підтримується бездротова зарядка. У годиннику є датчик частоти серцевих скорочень та модуль GPS. Зауважимо, що пристрій уміє автоматично визначати 39 типів активності (раніше було 18).

Гаджет отримав захист від води та пилу - фото 269278
Гаджет отримав захист від води та пилу / samsung

Є також акселерометр і барометр завдяки чому можна визначати висоту над рівнем моря. Ще можна відзначити доступ до фірмових додатків Under Armor і сумісність з пристроями Samsung сегменту інтернету речей. Тобто, за допомогою годинника можна керувати системами розумного будинку.

Годинники відмінно підійдуть не тільки для спорту, але і для покупок. Вони оснащені модулем NFC і підтримують сервіс Samsung Pay, який у нас, на жаль, поки не запустили. Підтримка голосового асистента Bixby теж є.

Samsung Galaxy Watch сумісні з пристроями, що працюють під управлінням Android 5.0, iOS 9 і свіжішими версіями даних ОС. Працює новинка під управлінням ОС Tizen 4.0

Працює годинник на базі ОС Tizen - фото 269274
Працює годинник на базі ОС Tizen / samsung

Рекомендована вартість 42-міліметрової та 46-міліметрової версій відповідно становить 9 999 і 10 999 грн. Судячи з усього, це ціна за версією без LTE.

Як і у випадку зі смартфоном Samsung Galaxy Note9, за передзамовлення можна отримати в подарунок якісні бездротові навушники. В цьому випадку це модель JBL Reflect Mini BT.

Обійдеться Samsung Galaxy Watch у 9999 гривень за меншу модель - фото 269275
Обійдеться Samsung Galaxy Watch у 9999 гривень за меншу модель / samsung

Постачання годинників Samsung Galaxy Watch почнеться 1 вересня.

Читайте також: Продуктивність Samsung Galaxy Note9 протестували в бенчмарках

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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