Продуктивність Samsung Galaxy Note9 протестували в бенчмарках

У мережі вже з'явилися перші тести продуктивності флагманського смартпеда Samsung Galaxy Note9. Експерти перевірили можливості модифікації з 6 гігабайтами оперативної пам'яті та вбудованим сховищем на 128 ГБ, а результати порівняли з досягненнями конкурентів.

Експерти ресурсу Tomsguide протестували Samsung Galaxy Note9 за допомогою найбільш популярних додатків.

І ще: Samsung Galaxy Note 9: характеристики, ціна та дата виходу в Україні

У багатоядерному випробуванні Geekbench 4 апарат зміг набрати 8 867 балів, а в графічному бенчмарку 3DMark Slingshot Extreme 3.1 флагман отримав 4639 очок, трішки обігнавши Galaxy S9 Plus. Яскравість дисплея за результатами замірів склала 604 ніт, колірне охоплення – 224% sRGB.

Для порівняння, флагманський iPhone X від Apple хоч і показав кращі цифри в Geekbench, але поступився корейському флагману в 3DMark, а також зі значною перевагою відстав у характеристиках екрана. Лідером же в дисципліні Slingshot Extreme виявився OnePlus 6, якому вдалося набрати 5124 бали.

Варто врахувати, що подібні результати тестів далеко не завжди свідчать про реальну продуктивності. У будь-якому випадку, результати Note9 виявилися вражаючими.

Це цікаво: Samsung Galaxy Note9: огляд всіх попередників смартфона