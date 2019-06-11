Samsung Galaxy Note10 отримає щонайменше дві версії, але буде в них дещо спільне

Очікується, що цього року топовий смартфон Samsung Galaxy Note10 зазнає кардинальних змін у порівнянні з попередньою моделлю Note9, адже очікується випуск відразу двох версій Note – вперше з часів Note 4 і Note Edge.

За даними джерел, моделі Galaxy Note10 і Note10 Pro отримають номери SM-N975 і SM-N976, відповідно. Попередні витоки припускали, що одна з моделей буде підтримувати зв'язок 4G, а друга – 5G.

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Як повідомляє джерело, смартфон Samsung Galaxy Note10 отримає 6,4-дюймовий Dynamic AMOLED дисплей, вбудоване сховище місткістю 128 ГБ і батарею на 4170 мАг. Більша версія Galaxy Note10 Pro отримала 6,8-дюймовий Dynamic AMOLED дисплей, але зберегла ту ж батарею на 4170 мАг. Зате місткість вбудованого сховища може варіюватися у діапазоні від 256 ГБ до 1 ТБ.

З огляду на те, що більший дисплей вимагає більше енергії, автономність старшої моделі, швидше за все, буде трохи менше. Передбачається, що обидва пристрої будуть комплектуватися процесором Snapdragon 855 або Exynos 9825, в залежності від регіону продажів.

Серед іншого повідомляється про наявність потрійної (можливо навіть четверної) основної камери з вертикальною орієнтацією, сканера відбитків пальців під дисплеєм і отвору в дисплеї для фронтальної камери. При цьому отвір розташують у верхній частині по центру, а не збоку, як було раніше.

Однак нові відомості стверджують, що Note10 не отримає підтримки швидкої зарядки з передачею 45 Вт енергії, як стверджували попередні витоки. Тепер йдеться про передачу 25 Вт енергії. Це все одно крок вперед у порівнянні зарядними пристроями потужністю 15 Вт, які використовувалися у серії Note з 2014 року.

Додатково згадуються ще дві моделі Galaxy Note10: SM-N970 і SM-N971. Однак немає відомостей про те, що це за пристрої і чим вони відрізняються від тих, які були вказані вище.

Офіційний анонс смартфона Samsung Galaxy Note10 повинен відбутися в серпні, імовірно, 10 серпня.

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