Samsung випустила Galaxy S20 для військових: його неможливо убити

Компанія Samsung представила ексклюзивну версію флагманського смартфона Galaxy S20 з приставкою Tactical Edition. Забарвленням корпусу список модифікацій новинки не обмежився – гаджет має два рівні шифрування і здатний під'єднуватися до тактичних радіостанцій і систем. Але купити його не вийде!

Новинка побудована із застосуванням архітектури DualDAR, яка забезпечує дворівневе шифрування даних на основі стандартів NSA для захисту на військовому рівні. Смартфон може зв'язуватися з розташованими поруч периферійними пристроями та підтримує вимоги тактичних і секретних додатків, призначених для допомоги у навігації складною місцевістю і при потенційній втраті зв'язку з командними підрозділами на великих відстанях.

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Апарат також відрізняється від базової версії функціями, розробленими спеціально для бойових умов. Один режим може вмикати і вимикати дисплей, коли військовий використовує окуляри нічного бачення, другий – деактивує модуль мобільного зв'язку і все радіочастотне мовлення, щоб виключити можливість прослуховування. Користувач також може легко розблокувати екран смартфона і швидко запускати додатки одним натисненням кнопки. Крім того, гаджет "упакований" у фірмовий корпус Juggernaut, стійкий до зовнішніх впливів, включаючи удари і падіння.

"Розробка цього рішення є результатом координації та зворотного зв'язку, отриманого від наших клієнтів і партнерів з Міністерства оборони. Galaxy S20 Tactical Edition надає військовим технологію, яка дасть їм перевагу в польових умовах, завдяки простому в розгортанні і надійному рішенню, відповідаючому вимогам їх середовища", – заявив Тахер Бехбехані, генеральний директор Samsung Electronics America, керівник підрозділів Mobile B2B і SVP.

В іншому це звичайний Galaxy S20 з 6,2-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1440p, восьмиядерним процесором Snapdragon 865, 12 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті.

Реліз Samsung Galaxy S20 Tactical Edition запланований на третій квартал 2020 року, при цьому на споживчий ринок пристрій поставлятися не буде – він призначений винятково для виробництва під замовлення для потреб військового сектора.

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