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Samsung випадково показала новий смартфон раніше анонсу

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Samsung - фото 1
Samsung / ixbt

Південнокорейський гігант Samsung випустив рекламу своїх нових кондиціонерів, і в цій рекламі продемонстрував неоголошений повноекранний смартфон з додатком SmartThings.

До речі, смартфон відмовився від вирізу на екрані, що може означати, що компанія розробляє гаджет з камерою, яка висувається з самого корпусу смартфона, як це було з Mi Mix 3.

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Нещодавно в мережі з'явилися відомості про перший смартфон Samsung, оснащений спливаючою камерою у складі лінійки Galaxy A преміумкласу. Таким чином, телефон, показаний у рекламі, може бути новим пристроєм серії Galaxy A зі спливаючою фронтальною камерою.

Samsung випадково показала новий смартфон раніше анонсу - фото 401249

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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