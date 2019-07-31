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Samsung відродить лінійку захищених флагманських смартфонів

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Samsung відродить лінійку Active - фото 1
Samsung відродить лінійку Active

Лінійка захищених смартфонів Galaxy Active від Samsung "обірвалася" у 2017 році на моделі Galaxy S8 Active, але незабаром компанія може її відродити. У мережі з'явилося зображення нового пристрою з ударостійким корпусом. Цікаво, що вперше апарат був помічений ще на початку цього року.

Смартфон з модельним номером SM-G889A пройшов сертифікацію у Федеральній комісії зі зв'язку США на початку липня.

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На зображенні можна розглянути дату – 9 серпня: цього дня, ймовірно, варто чекати презентації або початку продажів пристрою. Відомо, що гаджет буде доступний клієнтам американського оператора AT&T, а от про глобальний реліз інформації поки немає.

Цей же смартфон ще на початку року на виставці MWC 2019 виявив відомий інсайдер Роланд Квандт. Тоді він розповів, що пристрій оснащений 5,2-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2540x1440 пікселів, процесором Exynos 9610, акумулятором на 4500 мАг, 12, мегапіксельною основною камерою і сканером відбитків пальців на задній стороні. Передбачається, що пристрій буде випущено під назвою Galaxy S9 Active.

Нагадаємо, що в червні Samsung представила недорогий захищений смартфон XCover 4s.

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Джерело: androidheadlines
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