Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Samsung створює робота, який уміє наливати і підносити келих вина

  • 25
Samsung створює робота, який уміє наливати і підносити келих вина - фото 1

Відмінні новини для тих, хто любить вино і ненавидить домашні справи. Samsung зараз розробляє робота Bot Handy, який поприбирає за вас. А коли ви втомлений сядете на диван і розслабитеся, машина наллє і принесе вино або інший напій.

Робот буде розпізнавати об'єкти за допомогою камери і штучного інтелекту. Bot Handy зможе оцінювати матеріал, з якого зроблені предмети, і захоплювати їх з потрібною силою. Йдеться про об'єкти різного розміру, ваги і форми.

І ще: Житель Британії зробив пропозицію своїй коханій за допомогою безпілотного робота

У робота є одна рука, що повертається в трьох точках: умовному плечі, лікті і зап'ястя. Вона закінчується пензлем-затискачем. Камери встановлені на корпусі робота і його руці. Bot Handy зможе переміщатися по будинку, крутитися в різні боки і підійматися, щоб дістати щось з верхньої полиці. У машини є великі цифрові очі, які при русі змінюють вираз його обличчя.

Samsung поки не оголошувала ціну Bot Handy і не називала дедлайнів розробки.

Читайте також: У Швейцарії робота звільнили з магазину за некомпетентність і невдалі жарти

Джерело: theverge
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 07 cічня, 09:21
  • 61042
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 07 cічня, 12:50
  • 143450
Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 06 cічня, 18:00
  • 299861
Загрузка...
Новини