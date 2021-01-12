Samsung створює робота, який уміє наливати і підносити келих вина

Відмінні новини для тих, хто любить вино і ненавидить домашні справи. Samsung зараз розробляє робота Bot Handy, який поприбирає за вас. А коли ви втомлений сядете на диван і розслабитеся, машина наллє і принесе вино або інший напій.

Робот буде розпізнавати об'єкти за допомогою камери і штучного інтелекту. Bot Handy зможе оцінювати матеріал, з якого зроблені предмети, і захоплювати їх з потрібною силою. Йдеться про об'єкти різного розміру, ваги і форми.

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У робота є одна рука, що повертається в трьох точках: умовному плечі, лікті і зап'ястя. Вона закінчується пензлем-затискачем. Камери встановлені на корпусі робота і його руці. Bot Handy зможе переміщатися по будинку, крутитися в різні боки і підійматися, щоб дістати щось з верхньої полиці. У машини є великі цифрові очі, які при русі змінюють вираз його обличчя.

Samsung поки не оголошувала ціну Bot Handy і не називала дедлайнів розробки.

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