На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо смартфони, які вже отримали Android 11
-
- 30
Випустивши фінальну версію Android 11, компанія Google заявила про доступність операційки не тільки для власної серії смартфонів Pixel, але і для пристроїв інших виробників. Дізнайтесь, які смартфони уже отримали нову версію "зеленого робота".
Пізніше про можливість апдейту прошивки прямо в день анонсу оголосили одразу кілька виробників смартфонів – OPPO, Xiaomi, OnePlus і realme. У мережі з'явився детальний список гаджетів, які вже отримали довгоочікуване оновлення.
Це цікаво: Apple озвучила дату презентації iPhone 12 та інших "яблучних" новинок
Компанія OPPO, пропустивши відразу кілька цифр у нумерації своєї оболонки, оголосила про старт поширення бета-версії ColorOS 11 на базі Android 11 вже відсьогодні. Нову бета-збірку отримали моделі OPPO Find X2, Find X2 Pro, а також Reno3 і Reno3 Pro. Стабільний апдейт з'явиться вже 14 вересня – у цей же день компанія розкриє і ключові нововведення прошивки.
Відзначилася в списку і realme – перейти на нову ревізію Android можуть власники флагманського realme X50 Pro. Спочатку тестова версія буде доступна тільки для 100 осіб – стабільну прошивку виробник обіцяє випустити лише в жовтні. OnePlus, своєю чергою, заявила про вихід OxygenOS 11 для смартфонів OnePlus 8 і 8 Pro у статусі відкритої "бети". При цьому встановити свіже ПЗ може будь-хто.
Нарешті, про вихід Android 11 з фірмовою надбудовою MIUI 12 повідомила і Xiaomi. Випробувати нову ОС можуть володарі моделей Mi10 і Mi10 Pro. При цьому раніше був опублікований список пристроїв, яким не варто чекати виходу нової версії "зеленого" робота. Представники компанії заявляють, що більшість гаджетів бренду зі списку апдейт отримають Android 11 вже до кінця першого кварталу 2021 року.
Читайте також: Опублікований список смартфонів Samsung, які отримають Android 11
-
18:33ТОП-9 речей, які ніколи не роблять розумні люди
-
18:16Xiaomi випустила футболку, яка вимірює пульс
-
18:02Гороскоп на 10 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49All I Have To Give: дивіться новий кліп Hurts, знятий у громадській вбиральні
-
17:37У мережі показали знімки нової ідеальної траси Київ – Суми
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:23Повернення легенди: ЗМІ підтвердили зйомки скандального фільму про Бората
-
17:13Apple показала інтер'єр свого першого магазину на воді
-
16:54Біллі Айліш зіграла на укулеле: дизайнерський музичний інструмент можна купити
-
16:40Названі випадки, коли водій може не уступати дорогу пішоходу
-
16:24Вийшов трейлер фільму "Ребекка" з зіркою "Агентів з UNCLE"
-
16:12Стало відомо, пісні якої співачки найбільше прослуховують у світі
-
15:52Дизайнерський LG Velvet пройшов випробування на міцність: що з того вийшло
-
15:33Чому не можна дарувати годинник: прикмети і значення подарунка
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:22Як партнери впливають на цілі один одного
-
15:15Електромобіль Tesla Roadster потрапив у список космічного сміття
-
14:52Популярна французька модель знялася оголеною у спокусливій позі: гаряче фото (18+)
-
14:32Названо смартфони, які вже отримали Android 11
-
14:16Названо головний колір 2021 року, на вибір якого повпливала пандемія COVID-19
-
13:58Премія Оскар: як виглядають нові вимоги для найкращого фільму
-
13:45Український ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи
-
13:13Ізраїльська компанія створила свій футуристичний прототип літаючого автомобіля: фото
-
12:56Блогер подарував бабусі спіднє і розкрив таємницю літніх людей (відео)
-
12:32Справжній секс: Настя Каменських розбурхала мережу відвертим бікіні
-
18:33ТОП-9 речей, які ніколи не роблять розумні люди
-
15:33Чому не можна дарувати годинник: прикмети і значення подарунка
-
13:58Премія Оскар: як виглядають нові вимоги для найкращого фільму
-
11:15Міжнародний день краси: Вгадай конкурсні титули цих краль!
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 вересня
- 08 вересня
-
20:17Тест "Кімната в будинку": що вам потрібно для гармонії з собою
-
18:00Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
-
16:00Як змінити адресу голосування на місцевих виборах 2020: інструкція
-
14:31Чому на "дякую" не можна відповідати "нема за що"
-
11:15Міжнародний день грамотності: Перевір, наскільки ти вправний в українській мові
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 вересня
- 07 вересня
-
21:26Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
-
19:0810 психологічних трюків, які варто знати кожному
-
17:15Як правильно закінчувати день, щоб було бажання жити
-
15:53Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками
-
13:11Дивна сучасна мода: шедеври дизайну, які змушують сміятись
-
11:23Танці з зірками 2020: яка пара першою покинула шоу (відео)
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 вересня
-
08:23Танці з зірками 2020 випуск 2 онлайн: дивитись відео виступів і результати
-
07:23Погода в Україні 7 вересня: де очікуються дощі
- 06 вересня
-
21:40ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:47З чим носити і як поєднувати сорочки чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
17:25Дівчина тижня: пишногруда модель Хлоя Саксон, яку називають британською Кардашян (18+)
-
15:55Українських водіїв штрафуватимуть за модні ЗD номерні знаки: названі суми
-
13:19Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку