Названо смартфони, які вже отримали Android 11

Ці смартфони незабаром можна буде оновити до Android 11

Випустивши фінальну версію Android 11, компанія Google заявила про доступність операційки не тільки для власної серії смартфонів Pixel, але і для пристроїв інших виробників. Дізнайтесь, які смартфони уже отримали нову версію "зеленого робота".

Пізніше про можливість апдейту прошивки прямо в день анонсу оголосили одразу кілька виробників смартфонів – OPPO, Xiaomi, OnePlus і realme. У мережі з'явився детальний список гаджетів, які вже отримали довгоочікуване оновлення.

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Компанія OPPO, пропустивши відразу кілька цифр у нумерації своєї оболонки, оголосила про старт поширення бета-версії ColorOS 11 на базі Android 11 вже відсьогодні. Нову бета-збірку отримали моделі OPPO Find X2, Find X2 Pro, а також Reno3 і Reno3 Pro. Стабільний апдейт з'явиться вже 14 вересня – у цей же день компанія розкриє і ключові нововведення прошивки.

Відзначилася в списку і realme – перейти на нову ревізію Android можуть власники флагманського realme X50 Pro. Спочатку тестова версія буде доступна тільки для 100 осіб – стабільну прошивку виробник обіцяє випустити лише в жовтні. OnePlus, своєю чергою, заявила про вихід OxygenOS 11 для смартфонів OnePlus 8 і 8 Pro у статусі відкритої "бети". При цьому встановити свіже ПЗ може будь-хто.

Нарешті, про вихід Android 11 з фірмовою надбудовою MIUI 12 повідомила і Xiaomi. Випробувати нову ОС можуть володарі моделей Mi10 і Mi10 Pro. При цьому раніше був опублікований список пристроїв, яким не варто чекати виходу нової версії "зеленого" робота. Представники компанії заявляють, що більшість гаджетів бренду зі списку апдейт отримають Android 11 вже до кінця першого кварталу 2021 року.

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