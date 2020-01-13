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Новий рік 2020

Samsung представив незвичайного робота-помічника

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Ballie - фото 1
Ballie / theverge

Компанія Samsung на виставці Consumer Electronic Show в Лас-Вегасі показала робота-помічника Ballie, який візуально нагадує андроїда BB-8 зі всесвіту Зоряних воєн.

Попри те, що до основних завдань робота входить підтримка порядку в домі, більшість відвідувачів виставки особливо відзначили його кумедний вигляд, який викликає позитивні емоції.

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"Є дві технології, які допомогли створити Ballie. Одна штучний інтелект, а інша 5G. Це наступна еволюція інтернету речей, супутник життя, маленький рухливий робот, який розуміє вас, підтримує вас і реагує на ваші потреби", – уточнив на презентації представник Samsung.

Під час презентації робот їздив за доповідачем по сцені, реагував на його рухи і голосові команди, а також видавав різні звуки. Пристрій рухається за допомогою обертання бічних частин корпусу. Центральний сегмент робота оснащений камерою, набором сенсорів і датчиків, які допомагають гаджету орієнтуватися в просторі і переміщатися в потрібному напрямку.

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Джерело: theverge
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