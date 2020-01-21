Масштабний витік розкрив дизайн і кольори навушників Samsung Galaxy Buds+

Разом з флагманськими смартфонами Galaxy S20 і розкладачкою з гнучким екраном Galaxy Z Flip на лютневій презентації очікується анонс нових бездротових навушників від Samsung. Правда, і про них тепер відомо практично все. У мережі з'явилися детальні рендери всіх варіантів Galaxy Buds +.

Зовні нові Galaxy Buds + практично не відрізняються від торішніх Galaxy Buds.

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Це будуть такі ж мініатюрні внутрішньоканальні "затички" з силіконовими амбушурами для кращої посадки у вухах. Судячи з представлених зображень, навушники вийдуть в чорному, білому і блакитному кольорах, а ось торішнього яскраво-жовтого корпусу, ймовірно, чекати не варто.

За наявною інформацією, "плюс" у назві означає збільшений на 50% час роботи у порівнянні з оригінальними Galaxy Buds. Раніше також ходили чутки про наявність активного шумозаглушення, але, згідно з останніми звітами, цієї функції у нових навушниках не буде.

Презентація Galaxy Buds + та інших новинок Samsung очікується 11 лютого.

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