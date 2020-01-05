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Samsung назвала точну дату анонсу Galaxy S11

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Samsung Galaxy S11 покажуть раніше, ніж передбачалося - фото 1
Samsung Galaxy S11 покажуть раніше, ніж передбачалося

Ключові особливості дизайну та технічні характеристики смартфонів серії Samsung Galaxy S11 стали відомі задовго до передбачуваної дати анонсу, яку також назвав раніше авторитетний інсайдер.

Останню інформацію несподівано уточнив сам виробник – у мережі з'явився офіційний відеоролик з датою анонсу Samsung Galaxy S11, що відрізняється від опублікованої мережевим інформатором.

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Згідно з витоком, презентація нових смартфонів Samsung відбудеться вже 11 лютого – на тиждень раніше, ніж передбачалося.

Короткий тизер не розкриває програми заходу, але, за чутками, одночасно з одинадцятим поколінням смартфонів S-серії південнокорейський вендор представить і другу модель у серії Galaxy Fold. Крім того, флагманська лінійка може дебютувати під назвою Galaxy S20.

Попри численні інсайдерські публікації, компанія як і раніше не повідомляє докладні специфікації неанонсованих апаратів. Імовірно оновлена ​​лінійка Galaxy S міститиме три моделі, що відрізняються діагоналлю екрана та конфігурацією модуля основної камери. Гаджетам приписують процесори Snapdragon 865 або Exynos 990 у залежності від регіону продажів і не менше 8 ГБ оперативної пам'яті. Вартість новинок ще невідома.

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Джерело: androidpolice
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