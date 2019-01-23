Samsung представила топовий OLED-дисплей для ноутбуків

Компанія Samsung Display анонсувала перший у світі 15,6-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Ultra HD (4K), розроблений для ноутбуків.

У порівнянні з традиційними IPS-матрицями екран на органічних світлодіодах має низку переваг, у тому числі справжній чорний колір і менше енергоспоживання.

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Наша 15,6-дюймова UHD OLED-панель забезпечує найбільш відповідні рішення для переносних IT-пристроїв з удосконаленим HDR, безпрецедентною передачею кольору й істотно поліпшеною видимістю на вулиці. Ми не сумніваємося, що наш новий OLED-дисплей запропонує користувачам ноутбуків по всьому світу значно якісніші візуальні можливості, – заявив Джа-Нам Юн, керівник відділу маркетингу Samsung Display.

Новий OLED-дисплей для ноутбуків від Samsung

У Samsung відзначають, що новий дисплей відповідає специфікації DisplayHDR True Black. Також компанія заявила, що UHD OLED-панель забезпечує у 1,7 раза більше кольорів у порівнянні з РК-панелями аналогічного розміру та здатна відображати 3,4 мільйона кольорів. Крім того, екран відповідає гамі DCI-P3.

OLED-панелі тонші й енергоефективніші, ніж аналогічні LCD-матриці. При цьому вони на $ 50-60 дорожчі за IPS-екрани, що може стати причиною підвищення цін на ноутбуки.

Новий OLED-дисплей для ноутбуків від Samsung

Масове виробництво нових дисплеїв стартує у лютому. В той самий час можна очікувати анонсу перших пристроїв з передовими екранами.

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