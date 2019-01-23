Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Samsung представила топовий OLED-дисплей для ноутбуків

  • 27
Новий дисплей від Samsung зробить користування ще зручнішим - фото 1
Новий дисплей від Samsung зробить користування ще зручнішим / ZDNet

Компанія Samsung Display анонсувала перший у світі 15,6-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Ultra HD (4K), розроблений для ноутбуків.

У порівнянні з традиційними IPS-матрицями екран на органічних світлодіодах має низку переваг, у тому числі справжній чорний колір і менше енергоспоживання.

І ще: Meizu Zero – перший у світі смартфон без отворів і кнопок

Наша 15,6-дюймова UHD OLED-панель забезпечує найбільш відповідні рішення для переносних IT-пристроїв з удосконаленим HDR, безпрецедентною передачею кольору й істотно поліпшеною видимістю на вулиці. Ми не сумніваємося, що наш новий OLED-дисплей запропонує користувачам ноутбуків по всьому світу значно якісніші візуальні можливості, – заявив Джа-Нам Юн, керівник відділу маркетингу Samsung Display.

Новий OLED-дисплей для ноутбуків від Samsung - фото 303188
Новий OLED-дисплей для ноутбуків від Samsung

У Samsung відзначають, що новий дисплей відповідає специфікації DisplayHDR True Black. Також компанія заявила, що UHD OLED-панель забезпечує у 1,7 раза більше кольорів у порівнянні з РК-панелями аналогічного розміру та здатна відображати 3,4 мільйона кольорів. Крім того, екран відповідає гамі DCI-P3.

OLED-панелі тонші й енергоефективніші, ніж аналогічні LCD-матриці. При цьому вони на $ 50-60 дорожчі за IPS-екрани, що може стати причиною підвищення цін на ноутбуки.

Новий OLED-дисплей для ноутбуків від Samsung - фото 303189
Новий OLED-дисплей для ноутбуків від Samsung

Масове виробництво нових дисплеїв стартує у лютому. В той самий час можна очікувати анонсу перших пристроїв з передовими екранами.

Читайте також: Названий найпродуктивніший Android-смартфон

Джерело: NDTV
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 389
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 672
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1162060
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Samsung