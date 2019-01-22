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Названий найпродуктивніший Android-смартфон

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Смартфон має 8 Гб оперативної пам'яті і 128 ГБ внутрішньої пам'яті - фото 1
Смартфон має 8 Гб оперативної пам'яті і 128 ГБ внутрішньої пам'яті / Wi-Fi

Рекордсменом за потужністю на AnTuTu несподівано став ґаджет Lenovo Z5 Pro GT.

Топовий смартфон Lenovo Z5 Pro GT, який базується на процесорі Snapdragon 855, став рекордсменом за продуктивністю.

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Він набрав на бенчмарку AnTuTu 371 273 бали, що є рекордним показником. Попереднім рекордсменом був Huawei Mate 20, який базується на процесорі HiSilicon Kirin 980. Платформа Qualcomm Snapdragon 855 ґрунтується на 7-нанометровому техпроцесі і має більш потужний графічний процесор Adreno 640.

При цьому сам смартфон має 8 Гб оперативної пам'яті і 128 ГБ внутрішньої пам'яті, а також дисплей з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів. Працює він під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

Названий найпродуктивніший Android-смартфон - фото 302818

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Джерело: gizmochina
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