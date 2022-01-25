Samsung представила сканер відбитків пальців для кредитних карток

Компанія Samsung розробила першу в індустрії мікросхему для багаторівневого захисту платіжних операцій під час використання пластикової картки. Фірмовий чип S3B512C – комплексне рішення, здатне зробити безготівкові транзакції безпечнішими.

Створена компанією інтегральна мікросхема поєднує у собі три елементи. Сканер відбитків пальців використовується для зчитування біометричних даних, чип Secure Element (SE) захищає банківську картку від несанкціонованого доступу, а допоміжний процесор аналізує та обробляє платіжну інформацію, йдеться у пресрелізі.

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При розробці S3B512C компанія використовувала запатентований алгоритм автентифікації по відбитку пальця для аналізу унікальних характеристик. Samsung запевняє, що технологія захисту від спуфінгу не дозволить шахраям обдурити систему безпеки за допомогою штучних відбитків пальців та інших відомих методів злому. Зашифровані дані користувача надійно зберігаються у чипі SE, який сертифікований за стандартами EMVCo та CC EAL 6+.

"S3B512C у першу чергу призначений для платіжних карток, але також може використовуватися у документах, що вимагають аутентифікації, таких як службові або студентські посвідчення", – зазначив віцепрезидент Samsung Electronics з маркетингу Кенні Хан.

Терміни появи перших споживчих рішень на основі нової розробки компанії будуть оголошені пізніше.

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