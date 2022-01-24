Перекупник консолей дав інтерв'ю: він розповів, для чого цим займається

Здається, найближчим часом від перекупників дефіцитного обладнання позбутися не вдасться. Такою є нова реальність. Спробуймо розібратися, навіщо вони це роблять. Спойлер: не лише через гроші.

Навіть новинні видання почали брати у них інтерв'ю. Одне з таких нещодавно з'явилося на порталі Sky News. Зміст, як завжди, викликає лише подив.

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Журналісти Sky News поговорили із 24-річним Джеком Бейлісом, власником майданчика Aftermarket Arbitrage. За платною передплатною моделлю вона повідомляє учасникам про постачання консолей PS5 та Xbox Series X/S у найближчі магазини. Сервіс приносить йому близько 45 тисяч фунтів, тобто понад 1,7 мільйона гривень на місяць.

Сам комерсант, зрозуміло, упевнений, що не робить нічого поганого:

"Подивіться на кожен крок у ланцюжку постачання. Всі накручують ціну, ніщо не продається за собівартістю. Це капіталізм. Я вважаю, що володіння PS5 і XSX не потреба, це предмет розкоші, окей? Якщо ви можете дозволити собі витратити 450 фунтів на розвагу, додаткові 100 фунтів не будуть проблемою. Так, декому доведеться переплатити, але ви подумайте про наших співробітників. Вони мають 30 консолей, вони отримають по сотні з кожної. І забезпечать собі непогану зарплатню".

Більше того Бейліс упевнений, що займається доброю справою. Він виховує молодих бізнесменів. Мовиться про передплатників, які біжать скуповувати консолі з наведення з його сервісу для подальшого перепродажу.

"Вони роблять те, що роблять підприємці. Вони створюють пасивний дохід. Роблять те, що не можуть робити 90% населення. На одному з наших учасників висів борг близько 20 тисяч фунтів. Ми взяли хлопця до себе, він попрацював рік і виплатив його. Отже, я думаю, він заробив чимало грошей", – ділиться Бейліс.

Ситуація натякає, що принаймні цього року становище з насиченням ринку ігровим "залізом" навряд чи прийде в норму. Не в останню чергу завдяки таким бізнесменам, які організовують цілі мережі для вигідного перепродажу дефіцитних товарів. Міркування про моральний бік питання залишимо, традиційно, вам.

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