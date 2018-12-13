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Samsung представила найбільший у світі LED-екран для кінотеатрів

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Екран у ширину сягає 14 метрів - фото 1
Екран у ширину сягає 14 метрів

Компанія Samsung Electronics представила найбільший у світі світлодіодний екран Onyx Cinema з підтримкою 3D. Його ширина становить 14 метрів, що на 40% більше у порівнянні з торішнім дисплеєм Onyx першого покоління.

Нова панель вже використовується в кінотеатрі Capital в Пекіні і вже готова для установки по всьому світу.

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"Екран Onyx Cinema є важливим кроком вперед для всієї галузі, відкриваючи двері для нового покоління кінотеатрів у всьому світі. Ми раді співпраці з кінотеатром Capital і можливості продемонструвати новий стандарт якості зображення", – розповів Сік Кі Кім, виконавчий віце-президент підрозділу Visual Displays в Samsung Electronics.

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Екран Onyx Cinema

Samsung представила перший дисплей серії Onyx у липні 2017 року, його ширина становила близько 10 метрів. У зв'язку з високим попитом на надвеликі екрани з боку як споживачів, так і бізнесу, розмір нового Samsung Onyx був збільшений до 14 метрів.

Електронне табло Samsung Onyx Cinema підходять практично для всіх видів кінотеатрів, забезпечуючи при цьому високу якість зображення і надійність. Унікальний дисплей, встановлений в Capital, поєднує роздільну здатність 4K, підтримку HDR і максимальний рівень яскравості 88 fL, що майже у шість разів перевищує яскравість стандартного проектора. Onyx також підтримує технології 3D-Ready і Digital Cinema Initiatives.

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Екран Onyx Cinema став ще більшим

"Ми завжди шукаємо нові способи покращити кіноперегляд. Тому ми дуже раді відкрити зали з першим у світі 14-метровим світлодіодним екраном Onyx Cinema в наших кінотеатрах, адже ці дисплеї забезпечують найкращий у своєму класі досвід для глядачів", – прокоментував CEO кінотеатру Capital Ден Юнхон.

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Джерело: 4pda
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