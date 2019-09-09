Samsung представила надміцний планшет

Минуло цілих два роки, як Samsung представила свій планшет, але IFA цього року поклала край засусі: Samsung Galaxy Tab Active Pro офіційно оголошений і є серйозним прикладом оновлення у порівнянні з Tab Active 2.

У новинки великий екран, 10 дюймів, що полегшить режим DeX. Його можна використовувати на самому планшеті або підключити зовнішній екран для роботи з двома моніторами.

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Планшет розрахований на роботу навіть з товстими рукавичками, оскільки ви можете використовувати доступну ручку S Pen (вона захована у верхньому лівому кутку). Крім того, під екраном є апаратні клавіші для базової навігації.

Galaxy Tab Active Pro розроблений, щоб витримувати екстремальні умови роботи. Він має захист від пилу і вологи на рівні IP68 і був протестований на падіння з висоти 1,2 м (відповідно до стандарту MIL-STD-810G). Планшет має 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ пам'яті, а також слот для карт пам'яті microSD, що дозволяє збільшити об'єм до 512 ГБ.

Планшет вийде з Android 9 Pie. Він живиться від замінної користувачем батареї ємністю 7600 мАг. Додаткові характеристики включають 13-мегапіксельну камеру ззаду і 8-мегапіксельну спереду.

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