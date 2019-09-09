Нейромережа боротиметься з ексгібіціонізмом у мережі: жоден прутень не пройде

Дівчат більше не турбуватимуть фото статевих членів у повідомленнях

Дослідники з Сіетла працюють над програмою, яка зможе розпізнавати та видаляти небажані фотографії інтимного характеру, відправлені в особистих повідомленнях. Це дозволить користувачкам не перейматися через те, що хтось надішле їм фото свого статевого члена.

Ідея проекту належить розробниці Келсі Бресслер, яка сама зіткнулася з цією поширеною проблемою. Дівчина вкотре отримала в повідомленні зображення пеніса та вирішила покласти цьому край. За словами Бресслер, надсилати незнайомим людям фото статевих органів – образливо.

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Спеціальне програмне забезпечення на основі штучного інтелекту захистить користувачів соцмереж (поки мова йде тільки про Twitter) від кібер-ексгібіціонізму і автоматично видалятиме небажані знімки статевих органів.

Програму, яка виявляє фото статевих членів, уже протестували. У Twitter створили акаунт, куди просили користувачів-чоловіків надсилати свої оголені фотографії "для науки".

Щоправда, наразі нейромережу можна обдурити

Виявилося, що система впізнання пенісів навчена недостатньо і людина може її обдурити. Наприклад, знімки, на яких статевий орган був покритий блискітками, не пройшли тестування. Однак розробники задоволені результатом і стверджують, що в більшості випадків програма вирішує проблему таких світлин. Поки що технологія перебуває на стадії тестування.

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