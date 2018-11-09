Google поділилася секретом збільшення автономності смартфонів

Час роботи Android-гаджетів від акумулятора хвилює не тільки користувачів, але і самих розробників операційної системи.

Під час конференції Android Dev Summit інженери пошукового гіганта розповіли про свої дослідження, а також поділилися порадами щодо продовження автономності смартфонів.

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Предметом тестування став нічний режим дисплея Google Pixel. Виявилося, що він не тільки знижує навантаження на очі, але і дозволяє пристрою довше протриматися без розетки.

Щоб з'ясувати ефективність переходу на темний інтерфейс, автори експерименту заміряли час роботи апарату від одного заряду акумулятора з різними темами оформлення Android.

Цей спосіб дає найбільший ефект на максимальній яскравості підсвічування. При запуску YouTube в темному режимі економія енергії склала аж 60%. При половинній яскравості перемикання зі світлої теми на темну дозволило заощадити 14% заряду.

У порівнянні брали участь різні колірні схеми (включаючи зелену, червону і синю), але саме чорна в результаті показала найбільшу ефективність.

Варто зазначити, що дослідження актуально для пристроїв з AMOLED-дисплеями – для відображення чорного кольору їх пікселі повністю вимикаються, завдяки чому досягається висока енергоефективність.

Наразі темна тема доступна лише в декількох додатках Google (в тому числі Maps і YouTube). За запевненням розробників, незабаром вона з'явиться у всіх програмних продуктах компанії.

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