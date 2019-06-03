Xiaomi і OPPO показали підекранну камеру для смартфонів

Xiaomi та OPPO показали свої варіанти фронталки під екраном

У гонитві за збільшенням корисної площі екранів виробники винаходять різні способи "стиснення" розміру фронталки – від зміни конструкції на слайдер до оснащення гаджета висувним механізмом. Але як з'ясувалося, обмежуватися звичними методами вендори не мають наміру.

Президент і співзасновник Xiaomi Лін Бін опублікував у сервісі мікроблогів Weibo пост, в якому продемонстрував нову технологію розміщення модуля фронтальної камери. Представлений на фото прототип смартфона лінійки Mi9 позбавлений вирізу на дисплеї і висувного механізму для селфі-модуля, який розмістився безпосередньо під екраном пристрою.

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Процес роботи незвичайної фронталки глава бренду показав у формі короткого відеоролика. Імовірно, на час роботи камери область дисплея над її сенсором стає прозорою, а сам датчик залишається непомітним через розташування в області чорної рамки в інтерфейсі програми. На день раніше аналогічну конфігурацію смартфона показала у своєму Twitter-блозі й компанія OPPO.

Попри відсутність докладної інформації про тестування, принцип роботи смартфонів обох вендорів виглядає аналогічно. Очікується, що новий тип фронтальної камери дозволить виробникам збільшити співвідношення розмірів дисплеїв до площі фронтальної поверхні смартфона.

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