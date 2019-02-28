Samsung показала смартфон за 120 доларів

Корейська компанія Samsung представила в Індії найдоступніший пристрій з серії A – модель Galaxy A10. Вартість нового смартфона в Індії складе $120.

Пристрій буде мати "базові" характеристики, чіпсет Exynos 7884 і 2 ГБ оперативної пам'яті, а ззаду у новинки розташувалася тільки одна камера.

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Процесор Exynos 7884 є рідкісною платформою навіть для смартфонів Samsung: чіп можна побачити тільки у пристрої під назвою Galaxy J3 V. Цей процесор отримав два високопродуктивних ядра Cortex-A73 з тактовою частотою 1,35 ГГц.

Екран Galaxy A10 – фірмовий дисплей Infinity-V (тобто з V-подібним вирізом) з 6,2-дюймовим HD-екраном. У вирізі розмістилася фронтальна камера на 5 Мп. Є слот для карт пам'яті microSD на 512 гігабайт. У тильній частині корпусу є одинарна 13-мегапіксельна камера. Сканер відбитків пальців відсутній. Акумулятор має ємність 3400 мАг, а сам смартфон працює під управлінням Android 9 Pie з оболонкою One UI.

Вартість нового смартфона в Індії складе $120

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