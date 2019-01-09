Samsung показала робота, який буде дбати про здоров'я власника

Робот від Samsung турбується про вас

У рамках виставки CES 2019 компанія Samsung продемонструвала власне бачення того, як її технології штучного інтелекту можуть використовуватися у "майбутньому під'єднаного існування".

Також була показана одна з платформ компанії, орієнтована на турботу про здоров'я користувачів.

І ще: Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року

Платформа Samsung Bot Care покликана допомагати людям у їх щоденних турботах про здоров'я. У рамках короткої демонстрації були показані її можливості.

Платформа Samsung Bot Care турбуватиметься про власника

Samsung показала невеликого робота з "обличчям" у стилі Google Home Hub. Робот дав вказівку представнику Samsung прикласти палець до сенсора під екраном. Після цього робот підраховував показники стану організму й озвучив кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень. При цьому обидва показники виходили за межі нормальних значень, про що робот і повідомив користувача.

Samsung Bot Care показали на CES 2019

Представники Samsung також розповіли, що робот здатний відстежувати цикли сну, викликати екстрені служби, пропонувати музичну терапію для зниження рівня стресу. Крім того, електронний помічник може відстежувати прийом ліків, пропонувати рекомендації з фізичних вправ і проводити щоденні зведення про стан здоров'я.

Читайте також: Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету