Samsung показала нову упаковку для телевізорів, з якої можна зробити стильні меблі

Компанія Samsung почне продавати телевізори серії The Serif в новій екологічній упаковці Eco-Package. Про це повідомляється на сайті фірми. Покупці зможуть самостійно зробити з неї домашні меблі або аксесуари.

У Samsung заявили, що розробили проєкт для скорочення кількості картонних відходів. З коробки можна буде зібрати підставку для журналів, тумбочки, будиночок для кішки і інші предмети.

І ще: Продажі комп'ютерів у світі виросли вперше за 8 років

Для їхнього виготовлення користувачеві буде потрібно відсканувати спеціальний QR-код на бічній стороні коробки і з'єднати спеціальні точки, надруковані на картоні. Після цього потрібно вирізати необхідні елементи і зібрати предмет. За словами творців упаковки, на конструювання піде не більше як 30-40 хвилин.

Читайте також: Українці купили рекордну кількість старих авто