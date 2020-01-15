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Samsung показала нову упаковку для телевізорів, з якої можна зробити стильні меблі

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Samsung показала нову упаковку для телевізорів, з якої можна зробити стильні меблі - фото 1

Компанія Samsung почне продавати телевізори серії The Serif в новій екологічній упаковці Eco-Package. Про це повідомляється на сайті фірми. Покупці зможуть самостійно зробити з неї домашні меблі або аксесуари.

У Samsung заявили, що розробили проєкт для скорочення кількості картонних відходів. З коробки можна буде зібрати підставку для журналів, тумбочки, будиночок для кішки і інші предмети.

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Для їхнього виготовлення користувачеві буде потрібно відсканувати спеціальний QR-код на бічній стороні коробки і з'єднати спеціальні точки, надруковані на картоні. Після цього потрібно вирізати необхідні елементи і зібрати предмет. За словами творців упаковки, на конструювання піде не більше як 30-40 хвилин.

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Джерело: samsung
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