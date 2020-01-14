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Продажі комп'ютерів у світі виросли вперше за 8 років
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Споживачі почали більше купувати персональні комп'ютери. Аналітики вважають, що цьому посприяло рішення Microsoft. Компанія заявила, що підтримка Windows 7 припиняється.
Світові продажі персональних комп'ютерів в минулому році виросли вперше за 8 років. Так, продажі ПК за 2019 рік зросли на 2,7%, до 266,69 мільйона. В останній раз річний ріст був у 2011 році, але тоді продажі збільшилися на 1,7%.
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Відзначається, що споживачі почали купувати ПК через рішення Microsoft. Гігант заявив про припинення підтримки Windows 7 з січня 2020 року. Експерти відзначають, що таке рішення компанії викликало небувалий попит на комп'ютери у трьох компаній Lenovo, HP і Dell, загальна частка яких у 2019 році зросла на 2% – з 63 до 65%.
Аналітики вважають, що попит на ПК буде тільки рости, навіть попри те, що багато хто переходить на мобільні пристрої. Також фахівці підкреслили, що збільшення продажів комп'ютерів було би ще більше, але поки на ринку спостерігається нестача процесорів Intel.
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