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Представлено Samsung Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite

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Samsung Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite – бюджетні флагмани компанії - фото 1
Samsung Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite – бюджетні флагмани компанії

Як і передбачалося, компанія Samsung напередодні старту виставки CES 2020 зробила світову прем'єру смартфонів Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite – здешевлених варіантів вже добре знайомих нам торішніх флагманів Galaxy S10 і Galaxy Note10. Чим здивували бюджетні флагмани компанії?

Отже, попереду Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite виглядають ідентично. Обидві моделі оснащуються 6,7-дюймовим Super AMOLED екраном Infinity-O з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів з отвором під одинарну фронтальну камеру по центру, як у Galaxy Note10. Модуль фронтальної камери має матрицю на 32 Мп і оптику з діафрагмою F / 2.0 в обох випадках.

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Апаратним базисом Galaxy S10 Lite служить 7-нм SoC Snapdragon 855, доповнений 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картами microSD. А ось Galaxy Note10 Lite побудований на 10-нм SoC Exynos 9810 (об'єми пам'яті такі ж, слот microSD теж є).

Місткість акумуляторної батареї в обох становить 4500 мАг, підтримується і швидка зарядка потужністю 25 Вт. На жаль, підтримку безпровідної зарядки Lite-версіями не завезли.

Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite оснащуються потрійними основними камерами, але оформлені вони по-різному і відрізняються по конфігурації. Камера Galaxy S10 Lite поєднує основний ширококутний модуль на 48 Мп з діафрагмою F / 2.0, надширококутний на 12 Мп з кутом огляду 123 градусів і діафрагмою F / 2.2 і 5-мегапіксельний з діафрагмою F / 2.4 для макрозйомки. Відмінною особливістю камери Galaxy S10 Lite є нова система оптичної стабілізації зображення Super Steady OIS.

Samsung Galaxy S10 Lite отримав потрійну основну камеру - фото 378055
Samsung Galaxy S10 Lite отримав потрійну основну камеру

Що стосується камери Galaxy Note10 Lite, оформленої у квадратному блоці, вона поєднує основний ширококутний модуль на 12 Мп з діафрагмою F / 1.7, надширококутний на 12 Мп з діафрагмою F / 2.4 і телефото на 12 Мп з діафрагмою F / 2.4. Функція оптичної стабілізації тут є і в основному, і в телефото модулі.

Galaxy Note10 Lite зберіг головну відмінну рису серії Note – фірмове електронне перо S Pen. Стилус підтримує Bluetooth Low-Energy, з його допомогою можна перемикати слайди презентації, керувати відеоконтентом або камерою.

Galaxy Note 10 Lite не позбавили SPen - фото 378054
Galaxy Note 10 Lite не позбавили SPen

Смартфони Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite працюють під управлінням ОС Android 10 з новою оболонкою One UI 2.0.

Габарити і маса Galaxy S10 Lite складають 162,5 × 75,6 × 8,1 мм і 186 г, а Galaxy Note10 Lite – 163,7х76,1х8,7 мм і 199 мм. Перший пропонується в чорному, синьому, білому кольорах, а другий – чорному, червоному і білому.

Передбачається, що Galaxy S10 Lite оцінюється у 580 євро, а Galaxy Note10 Lite – 650 євро. Старт продажів запланований на середину січня 2020 року.

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Джерело: ITC
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