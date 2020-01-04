На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Представлено Samsung Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite
-
- 24
Як і передбачалося, компанія Samsung напередодні старту виставки CES 2020 зробила світову прем'єру смартфонів Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite – здешевлених варіантів вже добре знайомих нам торішніх флагманів Galaxy S10 і Galaxy Note10. Чим здивували бюджетні флагмани компанії?
Отже, попереду Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite виглядають ідентично. Обидві моделі оснащуються 6,7-дюймовим Super AMOLED екраном Infinity-O з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів з отвором під одинарну фронтальну камеру по центру, як у Galaxy Note10. Модуль фронтальної камери має матрицю на 32 Мп і оптику з діафрагмою F / 2.0 в обох випадках.
І ще: Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року
Апаратним базисом Galaxy S10 Lite служить 7-нм SoC Snapdragon 855, доповнений 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картами microSD. А ось Galaxy Note10 Lite побудований на 10-нм SoC Exynos 9810 (об'єми пам'яті такі ж, слот microSD теж є).
Місткість акумуляторної батареї в обох становить 4500 мАг, підтримується і швидка зарядка потужністю 25 Вт. На жаль, підтримку безпровідної зарядки Lite-версіями не завезли.
Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite оснащуються потрійними основними камерами, але оформлені вони по-різному і відрізняються по конфігурації. Камера Galaxy S10 Lite поєднує основний ширококутний модуль на 48 Мп з діафрагмою F / 2.0, надширококутний на 12 Мп з кутом огляду 123 градусів і діафрагмою F / 2.2 і 5-мегапіксельний з діафрагмою F / 2.4 для макрозйомки. Відмінною особливістю камери Galaxy S10 Lite є нова система оптичної стабілізації зображення Super Steady OIS.
Що стосується камери Galaxy Note10 Lite, оформленої у квадратному блоці, вона поєднує основний ширококутний модуль на 12 Мп з діафрагмою F / 1.7, надширококутний на 12 Мп з діафрагмою F / 2.4 і телефото на 12 Мп з діафрагмою F / 2.4. Функція оптичної стабілізації тут є і в основному, і в телефото модулі.
Galaxy Note10 Lite зберіг головну відмінну рису серії Note – фірмове електронне перо S Pen. Стилус підтримує Bluetooth Low-Energy, з його допомогою можна перемикати слайди презентації, керувати відеоконтентом або камерою.
Смартфони Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite працюють під управлінням ОС Android 10 з новою оболонкою One UI 2.0.
Габарити і маса Galaxy S10 Lite складають 162,5 × 75,6 × 8,1 мм і 186 г, а Galaxy Note10 Lite – 163,7х76,1х8,7 мм і 199 мм. Перший пропонується в чорному, синьому, білому кольорах, а другий – чорному, червоному і білому.
Передбачається, що Galaxy S10 Lite оцінюється у 580 євро, а Galaxy Note10 Lite – 650 євро. Старт продажів запланований на середину січня 2020 року.
Читайте також: Google назвала найкращі ігри та програми 2019 року для Android
-
16:23Китайця оштрафували на 17 тисяч доларів за монетки "на удачу"
-
16:00Де здати новорічну ялинку після свят: пункти прийому в Києві та Львові
-
15:48Aston Martin придумав гібридне дзеркало заднього виду
-
15:22Глава Microsoft став людиною року за версією Financial Times
-
14:5247-річна Камерон Діас уперше стала мамою
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:24Представлено Samsung Galaxy S10 Lite і Galaxy Note10 Lite
-
13:42Вчені з'ясували, чи дійсно корисний перець чилі
-
13:17Американка створила диво-одяг на випадок апокаліпсису
-
13:00Поради для водіїв: Як обрати незамерзайку
-
12:44Медики нагадали, як алкоголь впливає на стан шкіри
-
12:16В Іонічному морі знайшли корабель часів Іісуса Христа
-
11:44Навіщо у Marvel шукають жінку-трансгендера
-
11:11Дружина Усика знялася у пікантній фотосесії: гарячі кадри
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:41Названі культурні столиці ЄС 2020 року: ви здивуєтеся
-
10:13Зваблива Ірина Шейк позувала на пляжі в рожевому бікіні
-
09:48Хороший спосіб схуднути без стресу для організму
-
09:27В Амстердамі ввели новий податок для туристів
-
08:52Sony запатентувала незвичайний контролер для ігрових приставок
-
08:32Популярний месенджер припинив роботу на мільйонах пристроїв
-
08:15Погода на Різдво: чого чекати українцям
- 03 січня
-
21:42Як займатися спортом, якщо катастрофічно не вистачає часу
-
21:114 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Зої Кравіц поділилась атмосферними фото з власного весілля
-
16:00Де здати новорічну ялинку після свят: пункти прийому в Києві та Львові
-
13:00Поради для водіїв: Як обрати незамерзайку
-
10:41Названі культурні столиці ЄС 2020 року: ви здивуєтеся
-
08:15Погода на Різдво: чого чекати українцям
- 03 січня
-
21:42Як займатися спортом, якщо катастрофічно не вистачає часу
-
19:53Ви будете вражені, але ці продукти допомагають побороти похмілля
-
17:23Google назвала найкращі ігри та програми 2019 року для Android
-
15:13Disney + назвав серіали, які вийдуть у 2020 році
-
13:0012 страв на Святвечір: перелік і рецепти традиційних пісних страв
-
10:14Супрун розповіла, чи потрібен після свят детокс
- 02 січня
-
21:544 режими сну, які дозволять вам виспатися за лічені години
-
19:50Відьмак та Ірландець: Netflix назвав 10 своїх найуспішніших фільмів і серіалів
-
19:15Різниця є: Вакарчук відповів на новорічне звернення Зеленського різким віршем
-
17:00Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:30Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
-
13:55ТОП-3 продукти, які вбережуть вас від зимової застуди
-
12:15Нові серіали січня 2020: список новинок, які вам точно сподобаються
-
09:23Настя Каменських стала тренером ювілейного шоу Голос країни 10
- 01 січня
-
21:525 природних способів швидко заснути
-
19:00Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019
-
16:00Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
-
14:00Кінопрем'єри січня 2020: найкращі нові фільми, які вийдуть у прокат
-
12:00Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз
-
10:00Новорічні приколи: анекдоти й жарти, які піднімуть вам настрій 1 січня
- 31 грудня
-
23:53Новорічне привітання президента: дивитись відео, що побажав Володимир Зеленський