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Samsung наочно пояснила переваги нового процесора Exynos 9820

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Процесор Samsung Exynos 9820 буде встановлений у Galaxy S10 - фото 1
Процесор Samsung Exynos 9820 буде встановлений у Galaxy S10

У кінці минулого року компанія Samsung анонсувала мобільний чипсет Exynos 9820, який буде використовуватися у майбутніх смартфонах Galaxy S10 поряд з Snapdragon 855. Цей процесор забезпечує приріст продуктивності на рівні 40%. А тепер Samsung наочно пояснила, завдяки чому забезпечено цей приріст.

Система-на-чіпі Samsung Exynos 9820 використовує трьохкластерну архітектуру. Він містить обчислювальні ядра як власної розробки, так і рішення ARM. Для виконання складних завдань призначені два високопродуктивні обчислювальні ядра M4, які працюють на 20% швидше у порівнянні з торішніми ядрами M3. Для забезпечення оптимальної продуктивності зі збалансованим енергоспоживанням служать два обчислювальних ядра ARM Cortex A75. А от для виконання базових завдань призначені чотири енергоефективні обчислювальні ядра ARM Cortex A55.

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Samsung наочно пояснила переваги нового процесора Exynos 9820 - фото 303632

Що стосується графічної підсистеми, то процесор Samsung Exynos 9820 отримав новий GPU Mali-G76, який охоплює 12 ядер і забезпечує приріст продуктивності на рівні 40% у порівнянні з торішнім графічним рішенням. Попри те, що торішній GPU містив аж 18 ядер, в Mali-G76 використовуються нові ядра, які містять вдвічі більше обчислювальних блоків у порівнянні з G72. Таким чином, одне нове ядро ​​можна порівняти з двома торішніми ядрами.

Samsung наочно пояснила переваги нового процесора Exynos 9820 - фото 303633

Нова система-на-чіпі може ефективно використовуватися в смартфонах, оснащених великою кількістю камер. Всього підтримується до 5 модулів. При цьому підтримується запис відео з роздільною здатністю 8K із застосуванням 10-бітного кодека HEVC. Також підтримуються дисплеї з роздільною здатністю 4K і широким динамічним діапазоном на базі стандарту HDR10+.

Samsung наочно пояснила переваги нового процесора Exynos 9820 - фото 303628
Samsung наочно пояснила переваги нового процесора Exynos 9820 - фото 303630
Samsung наочно пояснила переваги нового процесора Exynos 9820 - фото 303629

Новий блок NPU в чипсеті Samsung Exynos 9820 отримав відразу 7-кратний приріст продуктивності у задачах штучного інтелекту в порівнянні з торішнім рішенням. Завдяки цьому смартфон зможе виконувати завдання машинного навчання локально – без під'єднання до хмарних сервісів. Таким чином, завдання ШІ будуть оброблятися швидше та безпечніше.

Samsung наочно пояснила переваги нового процесора Exynos 9820 - фото 303627

Також повідомляється, що процесор Exynos 9820 отримав модем LTE-Advanced Pro з підтримкою LTE Cat. 20 і швидкістю завантаження даних до 2 Гбіт/с. Для забезпечення підтримки 5G можливе об'єднання з окремим модемом Exynos Modem 5100.

Samsung наочно пояснила переваги нового процесора Exynos 9820 - фото 303631

Процесор Exynos 9820 виготовляється за нормами 8-нанометрового технологічного процесу на базі технології LPP FinFET. Це зменшить споживання енергії на 10% в порівнянні з торішнім 10-нм техпроцесом LPP.

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Джерело: GSMarena
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