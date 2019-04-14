На власників Samsung Galaxy S7 чекає приємна несподіванка

Довгі роки компанія Samsung дотримувалася дворічного циклу оновлення флагманських смартфонів, випускаючи для них тільки по два великих оновлення Android. Згідно з новими даними, південнокорейський виробник може розширити термін підтримки своїх пристроїв.

Компанія Samsung несподівано зареєструвала в базі даних Wi-Fi Alliance смартфон Galaxy S7 (модель SM-G930F), який вийшов у 2016 році.

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Найцікавіше те, що у графі операційної системи вказано Android 9.0. Нагадаємо, останнім оновленням для цього апарату став Android 8.0 Oreo.

Samsung Galaxy S7 може отримати Android 9

Поки рано робити якісь висновки, але у власників Galaxy S7 і Galaxy S7 Edge з'явилася надія отримати офіційне оновлення до Android 9.0 Pie. Можливо, Samsung вирішила взяти приклад з Google і OnePlus, які випускають для своїх пристроїв по три великих апдейти Android.

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