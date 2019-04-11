Представлено Samsung Galaxy A80: величезний екран і шалена камера

Компанія Samsung показала непередбачуваний смартфон Galaxy A80. Новинка отримала великий екран без вирізів і отворів, продуктивне "залізо", а також унікальний модуль камери.

Смартфон Samsung Galaxy A80 отримав 6,7-дюймовий Super AMOLED-екран New Infinity з роздільною здатністю 2400x1080 пікселів без отворів і вирізів.

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Сканер відбитків пальців, датчики наближення й освітлення розташувалися під екраном, що дозволило матриці зайняти максимальну площу передньої панелі. Функцію розмовного динаміка при дзвінку бере на себе поверхня екрана. За продуктивність апарата відповідає процесор Snapdragon 730. Оперативної пам'яті 8 ГБ, а вбудованого накопичувача – 128 ГБ.

Потрійна основна камера складається з сенсорів на 48 Мп (f/2.0), 8 Мп (f/2.2, кут огляду 123°) у комбінації з ToF-датчиком. Модуль камери розташований на висувному механізмі у верхній частині корпусу. Звичної фронтальної камери у пристрою немає. Її роль виконує основна камера, об'єктиви якої під час зйомки селфі перевертаються в бік користувача.

Завдяки датчику глибини, функція "Живий фокус" доступна не лише для фото, але і для відео. Вона автоматично визначає відстань до об'єктів. Кут огляду допоміжного датчика відповідає куту огляду людини – для зйомки панорами потрібно менше кадрів. Функція суперстабілізації дозволяє робити відмінні кадри в умовах недостатнього освітлення, а також знімати плавні відео. Камера розпізнає до 30 сцен, коректуючи фото у залежності від умов зйомки.

За автономність відповідає акумулятор на 3700 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 25 Вт. Додаткова економія заряду досягається завдяки адаптивній системі енергоощадження. Функція інтелектуального посилення продуктивності на базі ШІ-алгоритмів регулює роботу акумулятора, процесора й оперативної пам'яті у залежності від того, як використовується гаджет.

Спеціальна опція "Сценарій Bixby" аналізує дії власника смартфона протягом усього дня, щоб автоматично визначити, які функції можуть знадобитися в потрібний момент. Виконання повсякденних задач і робота додатків налаштовуються у залежності від розкладу дня.

Технічні характеристики Samsung Galaxy A80:

Дисплей: Super AMOLED, 6,7", 20:9, 2400x1080

Чипсет: Snapdragon 730, 2,2 ГГц

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Вбудована пам'ять: 128 ГБ

Основна камера: 48 Мп (f/2.0) + 8 Мп (f/2.2) + ToF-датчик

Акумулятор: 3700 мАг, швидка зарядка потужністю 25 Вт

Безпека: вбудований у дисплей сканер відбитків пальців

Мобільні платежі: Samsung Pay (NFC+MST)

Операційна система: Android 9.0 Pie (Samsung One UI)

Габарити: 165 x 76,5 x 9,3 мм

Samsung Galaxy A80 буде продаватися у чорному, сріблястому та золотому кольорах. Смартфон почне продаватися на початку червня за ціною від 19 999 гривень.

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