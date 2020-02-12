Samsung Galaxy S20 в Україні: технічні характеристики та ціни

11 лютого під час презентації Samsung Unpacked 2020 південнокорейська компанія представила оновлену лінійку смартфонів Galaxy S20. До вашої уваги порівняльна таблиця з технічними характеристиками новинок, а також ціна смартфонів в Україні.

Компанія Samsung представила відразу три моделі топових смартфонів: Galaxy S20, Galaxy S20+, а також Galaxy S20 Ultra. Розповідаємо про ключові характеристики новинки, а також ціни на смартфони в Україні.

Розклали по полицях: Нова лінійка Samsung Galaxy S20: галактичний пшик чи справжній космос?

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Екран 6,2″

Dynamic AMOLED

3200 × 1440

HDR10+

120 Гц

сканер відбитків 6,9″

Dynamic AMOLED

3200 × 1440

HDR10+

120 Гц

сканер відбитків 6,9″

Dynamic AMOLED

3200 × 1440

HDR10+

120 Гц

сканер відбитків Процесор Exynos 990, 8 ядер

до 2,7 ГГц Exynos 990, 8 ядер

до 2,7 ГГц Exynos 990, 8 ядер

до 2,7 ГГц Оперативна пам'ять 8 /12 ГБ (LPDDR5) 8 / 12 ГБ (LPDDR5) 12 / 16 ГБ (LPDDR5) Вбудована пам'ять 128 ГБ + microSD 128 / 512 ГБ + microSD 128 /512 ГБ + microSD Основна камера 12 Мп (f/1.8, OIS)

64 Мп (×3, OIS)

12 Мп (120º) 12 Мп (f/1.8, OIS)

64 Мп (×3, OIS)

12 Мп (120º)

ToF 108 Мп (f/1.8, OIS)

48 Мп (×10, OIS)

12 Мп (120º)

ToF Фронтальна камера 10 Мп

автофокус

Dual Pixel 10 Мп

автофокус

Dual Pixel 40 Мп

PDAF Комунікації Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

NFC Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

NFC Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

NFC Акумулятор 4 000 мАг 4 500 мАг 5 000 мАг Зарядка 25 Вт 25 Вт 45 Вт Звук стереодинаміки

Dolby Atmos

навушники з USB-C стереодинаміки

Dolby Atmos

навушники з USB-C стереодинаміки

Dolby Atmos

навушники з USB-C Габарити і вага 151,7×69,1×7,9 мм 163 грами 161,9×73,7×7,8 мм 186 грами 166,9×76×8,8 мм 220 грами

Живі фото та відео нових смартфонів Samsung Galaxy S20:

Ціни на флагманські смартфони Samsung Galaxy S20 в Україні:

Galaxy S20 – 26 999 гривень (8 + 128 ГБ)

– 26 999 гривень (8 + 128 ГБ) Galaxy S20+ – 29 999 гривень (8 + 128 ГБ)

– 29 999 гривень (8 + 128 ГБ) Galaxy S20 Ultra – 37 999 гривень (12 + 128 ГБ)

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