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Samsung Galaxy S20 в Україні: технічні характеристики та ціни

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Samsung презентував лінійку смартфонів Galaxy S20 - фото 1
Samsung презентував лінійку смартфонів Galaxy S20

11 лютого під час презентації Samsung Unpacked 2020 південнокорейська компанія представила оновлену лінійку смартфонів Galaxy S20. До вашої уваги порівняльна таблиця з технічними характеристиками новинок, а також ціна смартфонів в Україні.

Компанія Samsung представила відразу три моделі топових смартфонів: Galaxy S20, Galaxy S20+, а також Galaxy S20 Ultra. Розповідаємо про ключові характеристики новинки, а також ціни на смартфони в Україні.

Розклали по полицях: Нова лінійка Samsung Galaxy S20: галактичний пшик чи справжній космос?

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra

Екран

 6,2″
Dynamic AMOLED
3200 × 1440
HDR10+
120 Гц
сканер відбитків		 6,9″
Dynamic AMOLED
3200 × 1440
HDR10+
120 Гц
сканер відбитків		 6,9″
Dynamic AMOLED
3200 × 1440
HDR10+
120 Гц
сканер відбитків
Процесор Exynos 990, 8 ядер
до 2,7 ГГц		 Exynos 990, 8 ядер
до 2,7 ГГц		 Exynos 990, 8 ядер
до 2,7 ГГц
Оперативна пам'ять 8 /12 ГБ (LPDDR5) 8 / 12 ГБ (LPDDR5) 12 / 16 ГБ (LPDDR5)
Вбудована пам'ять 128 ГБ + microSD 128 / 512 ГБ + microSD 128 /512 ГБ + microSD
Основна камера 12 Мп (f/1.8, OIS)
64 Мп (×3, OIS)
12 Мп (120º)		 12 Мп (f/1.8, OIS)
64 Мп (×3, OIS)
12 Мп (120º)
ToF		 108 Мп (f/1.8, OIS)
48 Мп (×10, OIS)
12 Мп (120º)
ToF
Фронтальна камера 10 Мп
автофокус
Dual Pixel		 10 Мп
автофокус
Dual Pixel		 40 Мп
PDAF
Комунікації Wi-Fi 802.11ax
Bluetooth 5.0
NFC		 Wi-Fi 802.11ax
Bluetooth 5.0
NFC		 Wi-Fi 802.11ax
Bluetooth 5.0
NFC
Акумулятор 4 000 мАг 4 500 мАг 5 000 мАг
Зарядка 25 Вт 25 Вт 45 Вт
Звук стереодинаміки
Dolby Atmos
навушники з USB-C		 стереодинаміки
Dolby Atmos
навушники з USB-C		 стереодинаміки
Dolby Atmos
навушники з USB-C
Габарити і вага

151,7×69,1×7,9 мм

163 грами

161,9×73,7×7,8 мм

186 грами

166,9×76×8,8 мм

220 грами

Живі фото та відео нових смартфонів Samsung Galaxy S20:

Samsung Galaxy S20 в Україні: технічні характеристики та ціни - фото 385624

Samsung Galaxy S20 в Україні: технічні характеристики та ціни - фото 385625

Samsung Galaxy S20 в Україні: технічні характеристики та ціни - фото 385626

Samsung Galaxy S20 в Україні: технічні характеристики та ціни - фото 385627

Ціни на флагманські смартфони Samsung Galaxy S20 в Україні:

  • Galaxy S20 – 26 999 гривень (8 + 128 ГБ)
  • Galaxy S20+ – 29 999 гривень (8 + 128 ГБ)
  • Galaxy S20 Ultra – 37 999 гривень (12 + 128 ГБ)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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