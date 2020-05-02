Samsung Galaxy Z Flip пройшов тест камер від DxOMark: результат вражає

Фахівці DxOMark опублікували детальний огляд камери недешевого складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip. Очікувано, що цей преміальний смартфон не вражає своїми фото- та відеоможливостями. Дізнайтесь, яку оцінку отримав гаджет, і якими є його слабкі місця.

Ті, хто хоча б трохи знайомий з рейтингом DxOMark, зрозуміють все всього лише за номером місця, яке посів Galaxy Z Flip. За результатами дослідження гаджет посів 27 місце. Камера цієї моделі знімає на рівні Asus ZenFone 6 і iPhone XS Max, але Xiaomi Mi 9 з його 110 балами недосяжний.

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Оглядачі відзначають, що очікували від Galaxy Z Flip більшого, але водночас вони розуміють, що висока вартість моделі обумовлена ​​в першу чергу гнучким екраном, а камера – на других ролях.

При зйомці фото фахівці відзначили приємні кольори, широкий динамічний діапазон і невисокий ("добре контрольований") рівень шуму, але автофокус повільний, а оптичного зуму немає зовсім. При зйомці відео відзначається вузький динамічний діапазон, високий рівень шуму й поява артефактів.

Загалом, пристрій отримав 105 балів, чого недостатньо, якщо враховувати, що перед нами флагман 2020 року.

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