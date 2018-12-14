Samsung Galaxy S9 і Galaxy Note9 оновили до Android Pie

Виробники смартфонів на базі операційної системи Android вже давно привчили всіх до того, що актуальне програмне забезпечення – це тимчасовий привілей. Річ у тім, що лише одиниці моделей мобільних пристроїв оновлюються хоча б протягом одного року з моменту виходу на ринок, і це дуже сумно.

Компанія Samsung вирішила змусити власників Galaxy S9 і Galaxy Note 9 стрибати від захвату, адже вона нарешті зробила те, про що її давно просили.

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Для завантаження і установки на телефони південнокорейської корпорації Samsung стала доступна операційна система Android 9.0 Pie, але поки що у вигляді бета-версії. Експерти з видання SamMobile вирішили протестувати новітнє програмне забезпечення і відразу ж виявили, що фірмовий додаток "Камера" на Galaxy S9 і Galaxy Note 9, для яких і випустили нову ОС, змінився буквально до невпізнання.

Інтерфейс став абсолютно новим, причому, як зазначається, відчутно більш зрозумілим і простим в освоєнні. Підтримка спеціальної технології під назвою Scene Optimizer підлаштовує налаштування камери під кожен конкретний кадр, роблячи це за якісь частки секунди перед кожним знімком. Завдяки цьому фотографії, зроблені на Galaxy S9 або Galaxy Note 9, виглядають майже вдвічі краще, якщо робити знімки у вечірній час, коли спостерігається суттєва нестача світла.

Ця система розпізнає портрети, пейзажі, приміщення, гори, текст, квіти, спортивні події та багато інших об'єктів, причому, як запевняє Samsung, з кожним днем ​​фірмова технологія Scene Optimizer буде ставати все кращою і кращою. Крім цієї можливості, додаток "Камера" позбулося окремої кнопки для швидкого запису відео. Тепер, щоб записувати відеоролики, доведеться активувати такий режим шляхом перемикання між ними.

Новий додаток "Камера" є частиною оболонки One UI, фінальна версія якої на базі Android 9.0 Pie вийде для смартфонів Samsung Galaxy S9 і Galaxy Note 9 вже у січні наступного року, а потім до цього ПЗ будуть оновлені багато інших моделей фірмових телефонів бренду, випущених переважно у 2017-2018 роках.

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