Samsung Galaxy S7 отримав головне оновлення

Компанія Samsung випустила для смартфона Galaxy S7 найважливіше оновлення, яке потрібно терміново встановити.

Оновлення закриває цілих дев'ять критичних вразливостей, за допомогою яких телефон на базі Android можна зламати.

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Крім того, апдейт містить в собі заплатки для вісімнадцяти проломів в програмному забезпеченні південнокорейської корпорації, проте вони далеко не такі критичні як ті, які містяться в самій ОС. Нова прошивка G930FXXS3ERHD для Galaxy S7 вже доступна для завантаження власникам міжнародної версії в більш ніж десяти країнах світу. Днями нове ПЗ стане доступним власникам і моделі S7 edge.

Оновлення засноване на вересневому патчі безпеки від Google, який пошуковий гігант випускає щомісяця заради того, щоб хоч якось боротися з уразливими місцями в операційній системі Android. Експерти виявляють їх щомісяця. Таким чином, лічені години назад Samsung випустила для Galaxy S7 найважливіше оновлення, встановити яке вкрай рекомендують всім власникам цього мобільного пристрою якомога швидше.

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