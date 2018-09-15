11 жовтня Samsung може представити унікальний смартфон Galaxy

Сумнівів у тому, що в майбутньому кількість камер в смартфонах буде тільки зростати, практично немає. Власне, 4 жовтня нам покажуть новий флагманський смартфон LG V40 ThinQ з потрійною основною камерою, як у Huawei P20 Pro, і здвоєною селфі-камерою.

Потрійна основна камера, причому досить звичайна, також буде у майбутнього флагмана Huawei Mate 20, який покажуть 16 жовтня в Лондоні.

І ще: У мережі з'явилися шпигунські фото Nokia 9 та Nokia X7

Також ми чули про смартфон Nokia, який отримає камеру, що складається з п'яти модулів. А ще на початку цього місяця відомий китайський інсайдер під ніком Ice Universe повідомляв про якийсь смартфон Samsung з основною камерою, що включає чотири модулі. І ось зараз південнокорейський гігант розіслав запрошення на прес-конференцію 11 жовтня, присвячену анонсу нового пристрою Galaxy.

Тизер, як зазвичай, не особливо інформативний і жодних очевидних натяків на анонс не дає. Але багато ЗМІ побачили в слогані 4x fun натяк на анонс того самого смартфона, про який говорив Ice Universe, з основною камерою, що складається з чотирьох різних модулів. У цілому припущення здається логічним, хоча випуск подібної моделі зараз здається вкрай малоймовірним.

У Samsung вже є кілька моделей з парними основними і фронтальними камерами. Також останнім часом багато чуток про те, що майбутні смартфони Galaxy A (2019) і Galaxy S10 будуть оснащуватися потрійними основними камерами. Причому Galaxy A (2019), згідно з новою стратегією виробника, може отримати таку камеру раніше флагманської моделі Galaxy S10.

Захід транслюватиметься в прямому ефірі на офіційному сайті Samsung.

Читайте також: iPhone XS поставив абсолютний рекорд продуктивності в AnTuTu