Samsung Galaxy S22 Ultra з камерою від Olympus показали на реалістичних рендерах

Інсайдери порталу LetsGoDigital створили серію рендерів з можливим дизайном нового флагмана Samsung. Особливу увагу приділили основній камері пристрою, працювати над якою південнокорейська компанія, за чутками, буде спільно з Olympus.

Інформація про партнерство Samsung з іменитим брендом фототехніки офіційно поки не підтверджена. Про можливу колаборацію компаній раніше заявили авторитетний мережевий інформатор Ice Universe, а також видання Digital Camera World, пише LetsGoDigital.

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На основі наявних чуток дизайнер під ніком Technizo Concept створив концепт Galaxy S22 Ultra. Ключовою фішкою пристрою, на думку автора зображень, стане 200-мегапіксельна камера зі значним розміром об'єктива. Заявлена ​й підтримка пристроєм фірмового стилуса.

Раніше представники Samsung підтвердили, що компанія веде розробку 200-мегапіксельного датчика зображення. Що стосується партнерства з Olympus, то його деталі не розкриваються. Утім, бренд вже заявляв, що буде активно співпрацювати з іншими виробниками.

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