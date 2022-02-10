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Представлено Galaxy S22 Ultra: усе, що потрібно знати про новинки від Samsung
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9 лютого компанія Samsung представила нову лінійку смартфонів Galaxy S22. До неї увійшли відразу три пристрої: звичайний S22, S22+ та S22 Ultra. Дізнайтеся, чим відрізняються смартфони один від одного.
Зовні Samsung Galaxy S22 практично не відрізняється від Galaxy S21: у нього повністю симетричні рамки з усіх чотирьох сторін навколо екрана, а діагональ зменшилася з 6,2 до 6,1 дюйма. Решту технічних характеристик цієї новинки та інших читайте на Радіо MAXIMUM!
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Samsung Galaxy S22 та S22+
У Galaxy S22 та Galaxy S22+ встановлений новий 4-нм процесор Exynos 2200 з графічним прискорювачем Xclipse на базі мікроархітектури AMD RDNA 2. Цей чип отримав підтримку технології трасування променів з апаратним прискоренням та шейдингом зі змінною швидкістю. На деяких ринках смартфони оснащуватимуться процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.
Технічні характеристики Samsung Galaxy S22 і S22+:
- Дисплей: Dynamic AMOLED 2X, 6,1", 2400х1080, 24-120 Гц, 1500 ніт | Dynamic AMOLED 2X, 6,6", 2340х1080, 24-120 Гц, 1750 ніт
- Чипсет: Samsung Exynos 2200 з графікою AMD
- Пам'ять: 8+128 ГБ, 8+256 ГБ
- Основна камера: 50 Мп (f/1.8, Dual Pixel АФ, OIS) + 12 Мп (f/2.2, кут огляду 120°, фіксований фокус) + 10 Мп (f/2.4, 3-кратний зум, OIS)
- Фронтальна камера: 10 Мп (f/2,2, Dual Pixel АФ)
- Акумулятор: 3700 мАг | 4500 мАг
- Зарядка: швидка дротова (45 Вт у Plus-версії) та бездротова, реверсивна
- Безпека: ультразвуковий сканер відбитків пальців в екрані, процесор безпеки
- Аудіо: стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos
- ОС: Android 12 з інтерфейсом One UI 4.1
- Зв'язок: USB Type-C (USB 3.2 Gen 1), 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC
- Додатково: захист від води IP68, десктопний режим DeX, eSIM
- Габарити: 146 х 70,6 х 7,6 мм | 157,4 х 75,8 х 7,6 мм
- Вага: 167 г | 195 г
Вартість новинки в Україні: за Galaxy S22 у версії 8+128 просять 27 999 гривень, а за 8+256 – 29 999. А ось за Galaxy S22+ у версії 8+128 просять 32 999 гривень, а за 8+256 – 34 999 гривень.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra став повноцінним спадкоємцем Galaxy Note20 Ultra, що вийшов у 2020 році. Смартфон візуально відрізняється від молодших побратимів, поставляється з фірмовим стилусом S Pen і оснащується найпросунутішими характеристиками в історії компанії.
На відміну від звичайного Galaxy S22 та S22+, Galaxy S22 Ultra отримав практично прямокутний корпус і вигнутий з боків дисплей. У нижній його частині розташований отвір під фірмовий стилус S Pen, що раніше було характерною рисою Note-серії. Ззаду виробник відмовився від єдиного блоку камер, зробивши натомість кожен об'єктив окремим елементом, що виступає.
У Galaxy S22 Ultra використовується найбільш топовий в історії смартфонів Samsung 6,8-дюймовий екран Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 3080х1440 пікселів, адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц і максимальною яскравістю 1750 ніт. Спереду та ззаду у гаджета нове скло Gorilla Glass Victus+. Стилус S Pen теж покращили: час відгуку зменшився втричі до 2,8 мілісекунди.
"Серцем" смартфона став новий флагманський процесор Exynos 2200. Він виконаний по 4-нм техпроцесу й оснащується графічним прискорювачем Xclipse на базі мікроархітектури AMD RDNA 2. Апарат отримав акумулятор на 5000 мАг.
На папері камери в Galaxy S22 Ultra такі самі, як і в минулорічному Galaxy S21 Ultra. Це основний модуль на 108 Мп, ультраширик на 12 Мп і два телевики по 10 Мп з 3-кратним та 10-кратним оптичним наближенням. Проте виробник заявляє про численні поліпшення, особливо щодо зйомки відео в умовах недостатнього освітлення.
Galaxy S22 Ultra вміє знімати відео в режимі 12-біт HDR, завдяки чому збирається у 64 рази більше даних про світло в порівнянні з 10-бітними роликами. Крім того, підтримується автоматичне регулювання частоти кадрів і витримки, зйомка одночасно з високою та низькою експозицією та об'єднання кількох кадрів в один. Все це дозволяє підвищити якість відео, зробивши картинку більш деталізованою, яскравою та без засвітів.
Технічні характеристики Samsung Galaxy S22 Ultra:
- Дисплей: Dynamic AMOLED 2X, 6,8", 3080х1440, 1-120 Гц, 1750 ніт, скло Gorilla Glass Victus+
- Чипсет: Samsung Exynos 2200 з графікою AMD
- Пам'ять: 8+128 ГБ, 12+256 ГБ, 12+512 ГБ, 12+1 ТБ
- Основна камера: 108 Мп (f/1.8, Dual Pixel АФ, OIS) + 12 Мп (f/2.2, кут огляду 120°, Dual Pixel АФ) + 10 Мп (f/2.4, 3-кратний зум, Dual Pixel АФ, OIS) + 10 Мп (f/4.9, 10-кратний зум, Dual Pixel АФ, OIS) + лазерний автофокус
- Фронтальна камера: 40 Мп (f/2,2, Dual Pixel АФ)
- Акумулятор: 5000 мАг
- Зарядка: швидка дротова (45 Вт) та бездротова, реверсивна
- Безпека: ультразвуковий сканер відбитків пальців в екрані, процесор безпеки
- Аудіо: стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos
- ОС: Android 12 з інтерфейсом One UI 4.1
- Зв'язок: USB Type-C (USB 3.2 Gen 1), 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC
- Додатково: захист від води IP68, десктопний режим DeX, підтримка S Pen, eSIM
- Габарити: 163,3 х 77,9 х 8,9 мм
- Вага: 228 г
Вартість новинки в Україні: версія 8 + 128 ГБ – 39 999 гривень, 12 + 256 ГБ – 41 999, 12 + 512 ГБ – 45 999.
Перші покупці новинок від Samsung отримають у подарунок фірмові навушники Galaxy Buds Pro. Для цього потрібно зробити попереднє замовлення на смартфони до 10 березня!
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