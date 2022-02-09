Експерти DxOMark протестували камери Samsung Galaxy S21 FE: який їхній вердикт

Після дисплею і якості звучання, команда DxOMark оцінила можливості камер Samsung Galaxy S21 FE. Новинка приємно здивувала спеціалістів лабораторії, оскільки у деяких тестах перевершила базову модель серії.

У DxOMark взяли для випробувань Samsung Galaxy S21 FE на базі процесора Snapdragon 888. Дізнайтеся, як впорався він із завданнями, які проходять інші смартфони.

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Нагадаємо, що основна камера гаджета охоплює три сенсори: основний з роздільною здатністю 12 Мп і апертурою f/1.8, 12-мегапіксельний ультраширококутник з діафрагмою f/2.2, а також телеоб'єктив на 8 мегапікселів з апертурою f/2.0. Смартфон здатний знімати відео у форматах 2160p та 1080p зі швидкістю як 30, так і 60 кадрів за секунду.

Плюсами основної камери Samsung Galaxy S21 FE, на думку експертів, стали:

Відмінна експозиція, контраст і кольоропередача на фотографіях, зроблених на вулиці та в приміщенні

Хороша текстура зображень, знятих при яскравому освітленні

Точна експозиція, баланс білого та попередній перегляд фокусу при збільшенні

Приємне розмиття фону та чітке виділення основного об'єкта під час зйомки у портретному режимі

Точний баланс білого та природні кольори, а також хороша робота функції автофокусу у відео

Відмінна стабілізація відео у статичних сценах

Хороша експозиція у низькоконтрастному відео

До недоліків смартфона у лабораторії віднесли:

Шум на фото та відео

Іноді двоїння зображення й артефакти на знімках

Обмежений динамічний діапазон

Неточні кольори при масштабуванні

Недотримка у висококонтрастних відео

Зсув кадрів та артефакти у відео

Попри недоліки, зі збільшенням фотографій Samsung Galaxy S21 FE демонструє невелику втрату текстури, на відміну від базової версії флагманської лінійки.

За підсумками тестування Samsung Galaxy S21 FE набрав 120 балів, посівши 37-е місце у загальному рейтингу смартфонів, представленому на порталі DxOMark.

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