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Samsung Galaxy S21 Ultra й iPhone 12 Pro Max порівняли у тесті на міцність: відео
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Samsung Galaxy S21 Ultra уже перевірили на стійкість до подряпин і згинання, а тепер прийшов час серйозніших тестів. Відомий техноблогер і автор YouTube-каналу EverythingApplePro Філіп Корой влаштував новому флагману випробування падіннями, порівнявши його з iPhone 12 Pro Max.
Samsung Galaxy S21 Ultra спереду і ззаду прикритий Gorilla Glass Victus – найміцнішим наразі склом компанії Corning. З іншого боку, в iPhone 12 Pro Max для захисту екрану використовується скло Ceramic Shield з керамічними монокристалами, розроблене тією ж Corning. За запевненням Apple, воно в чотири рази краще витримує падіння у порівнянні зі звичайним загартованим склом. Сама компанія називає його найміцнішим в індустрії.
Це цікаво: Популярний блогер влаштував Samsung Galaxy S21 Ultra тест на міцність: відео
Обидва смартфони без особливих проблем пережили падіння на бетон різними сторонами з висоти пояса та навіть з рівня голови. Правда, у Galaxy S21 Ultra під час одного з ударів відлетіла лінза, що прикриває одну з камер. Тоді блогер виліз на драбину та почав кидати пристрій з-під стелі з висоти близько 3 метрів. Після першого падіння Galaxy S21 Ultra залишився повністю неушкодженим, а ось в iPhone 12 Pro Max задня кришка розлетілася на дрібні шматочки. Потім апарати скинули з тієї ж висоти, але екранами вниз. Цього разу iPhone 12 Pro Max не отримав помітних пошкоджень, а ось дисплей Galaxy S21 Ultra покрився "павутиною", через що перестав працювати сканер відбитків пальців, вбудований в екран.
Звичайно, живучість смартфона під час падіння найчастіше залежить від удачі. Якщо ж судити по проведених тестах, то визначити переможця вкрай складно: в одного розбитий екран, а у другого можна розглянути нутрощі. Та й таке. Ми ж нагадуємо, що краще носити гаджет у чохлі. Щоб мінімізувати пошкодження під час падіння.
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