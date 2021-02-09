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Блогер 11 днів намагається у прямому ефірі втопити Samsung Galaxy S21: відео
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Незабаром після презентації флагманські смартфони потрапляють до рук блогерів, які поспішають влаштувати їм несподівані випробування. Автор YouTube-каналу Photo Owl Time Lapse влаштував Samsung Galaxy S21 крутий челендж.
Під час незвичайного експерименту він помістив пристрій в акваріум з водою – і продовжує спостереження за його працездатністю уже 11 день поспіль.
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Пряма трансляція, все ще активна на момент виходу новини, демонструє тестування Samsung Galaxy S21, поміщеного під воду. На екрані увімкненого пристрою можна побачити таймер, який блогер скидає кожні 99 годин.
Після того як Galaxy S21 простояв у воді 117 годин і 53 хвилини, на екрані з'явилося попередження з текстом "Виявлена волога". Дисплей також тимчасово перестав реагувати на дотики та став хаотично запускати різні додатки. Виправити ситуацію вдалося після натискання на кілька клавіш.
Раніше на прохання глядачів автор трансляції перевірив, чи працюють динаміки гаджета. Як з'ясувалося, на їх працездатність вплинув тиск води і якість відтворення виявилася далекою від ідеалу. Мета експерименту, за словами його автора, полягає у перевірці відповідності заявленого Samsung класу захисту від води та пилу за стандартом IP68. Згідно з ним апарат повинен залишатися працездатним після 30-хвилинного "купання" на глибині до 1,5 метра. Але, як бачите, автор трішки захопився.
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