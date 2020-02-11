Samsung Galaxy S20 онлайн трансляція: дивіться презентацію нових смартфонів компанії

11 лютого 2020 року південнокорейська компанія Samsung у Сан-Франциско представила кілька своїх нових смартфонів: лінійку Galaxy S20, а також розкладачку Galaxy Flip Z. Дивіться онлайн трансляцію на Радіо МАКСИМУМ!

Компанія Samsung представила смартфони, про які говорять уже кілька місяців поспіль. Фанати світу техно змогли одними з перших побачити не лише футуристичну "жабку" Flip Z, а й оновлену лінійку Galaxy S20. Дивіться трансляцію, аби не пропустити найцікавіше!

Розклали по поличках: Нова лінійка Samsung Galaxy S20: галактичний пшик чи справжній космос?

Презентація Samsung Unpacked 2020 відбудеться 11 лютого о 21:00 за київським часом.

Дивіться онлайн трансляцію презентації смартфонів Samsung Galaxy S20 на офіційному сайті компанії.

смартфонів Samsung Galaxy S20 на офіційному сайті компанії. Дивіться презентацію новинок під час Samsung Unpacked 2020 від на офіційній сторінці компанії у фейсбуці.

Нагадаємо, що Samsung Galaxy S20 складатиметься з відразу трьох моделей: Galaxy S20, Galaxy S20+, а також Galaxy S20 Ultra. Гаджети не лише отримають топові характеристики, а й низку фішок, які сподобаються фанатам компанії.

Очікувані характеристики Samsung Galaxy S20:

Samsung Galaxy S20

екран: 6,2" 3200х1440, Infinity-O Dynamic AMOLED, 120 Гц;

процесор: Exynos 990 або Snapdragon 865;

камери: 12 Мп + 64 Мп (телеоб'єктив) + 12 Мп (ультраширококутна), 3-кратний оптичний зум;

пам'ять: 128 ГБ з розширенням картою пам'яті;

оперативна пам'ять: моделі приписують до 12 ГБ пам'яті;

акумулятор: 4000 мАг;

додатково: захист за стандартом IP68.

Samsung Galaxy S20+

екран: 6,7" 3200х1440, Infinity-O Dynamic AMOLED, 120 Гц;

процесор: Exynos 990 або Snapdragon 865;

камери: 12 Мп + 64 Мп (телеоб'єктив) + 12 Мп (ультраширококутна) + датчик глибини різкості, 3-кратний оптичний зум;

пам'ять: 128 ГБ з розширенням картою пам'яті;

оперативна пам'ять: моделі приписують до 12 ГБ пам'яті;

акумулятор: 4500 мАг;

додатково: захист за стандартом IP68.

Samsung Galaxy S20 Ultra

екран: 6,9" 3200х1440, Infinity-O Dynamic AMOLED, 120 Гц;

процесор: Exynos 990 або Snapdragon 865;

камери: 108 Мп + 48 Мп (телеоб'єктив) + 12 Мп (ультраширококутна) + датчик глибини різкості, 10-кратний оптичний зум;

пам'ять: 128/512 ГБ з розширенням картою пам'яті;

оперативна пам'ять: моделі приписують до 16 ГБ пам'яті;

акумулятор: 5000 мАг;

додатково: захист за стандартом IP68.

Крім того, під час презентації нам покажуть фірмову розкладачку Galaxy Flip Z, а також оновлене покоління популярних безпровідних навушників Samsung Galaxy Buds+ з покращеною автономністю.

Читайте також: Xiaomi Mi10 отримає функцію, на яку давно чекали фанати