Samsung Galaxy S20 FE до презентації показали на відео

YouTube-блогер Jimmy is Promo опублікував на своєму каналі відео з ще неанонсованим смартфоном Samsung Galaxy S20 FE.

Ролик підтвердив всі попередні витоки про новинку. Крім цього, на відео Galaxy S20 FE порівняли з Galaxy S20 і Galaxy S20 Ultra.

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Що ж стосується характеристик, то це буде 6.5-дюймовий Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю FHD + і частотою оновлення картинки 120 Гц, чіп Snapdragon 865 з вбудованим 5G-модемом, акумулятор на 4500 мАг, потрійна камера на 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп і фронтальна на 32 Мп.

Також новинка отримає корпус із захистом IP68 і ОС Android 10. Поверх неї встановлять фірмову оболонку One UI з функціями Quick Share, Samsung DeX Wireless і Wireless PowerShare. Презентація Galaxy S20 FE пройде 23 вересня. Цінник новинки складе 700 євро.

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