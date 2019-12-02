Samsung Galaxy S11 отримає круту камеру для зйомки вночі

Попри те що до презентації флагмана Samsung Galaxy S11 залишається кілька місяців, інсайдери продовжують знаходити нову інформацію про смартфон. Черговий витік пов'язаний з можливостями основної камери, якій приписують наявність спеціального фотодатчика.

Витік надав авторитетний ресурс LetsGoDigital, який виявив у документах європейського відомства з інтелектуальної власності торгову марку, пов'язану з технологією нічної зйомки. Опис документа вказує на реєстрацію спеціального світлочутливого сенсора для камер смартфонів і відеокамер.

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Ґрунтуючись на минулих витоках, інсайдери припустили, що основна камера Galaxy S11 буде представлена ​​цілим набором датчиків: основним, телеоб'єктивом, сенсором з ширококутними лінзами, датчиком для 3D-зйомки та сенсором для нічної зйомки. При цьому основний модуль імовірно отримає роздільну здатність на 108 мегапікселів. Очікується в камері флагмана і наявність лазерного автофокусу – технології, яку вже активно використовують конкуренти.

З раніше опублікованих чуток відомо, що смартфон отримає процесор Exynos 990 з базовою частотою 1,95 ГГц і аж до 12 ГБ оперативної пам'яті. Попередні результати тестування пристрою в базі Geekbench – 427 в одноядерному і 2326 в багатоядерному режимі.

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