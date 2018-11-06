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Nokia 9 показали на 360-градусному відео

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Класичного 3,5-міліметрового роз'єму у Nokia 9 не буде - фото 1
Класичного 3,5-міліметрового роз'єму у Nokia 9 не буде / Ferra

У мережі було опубліковано 360-градусне відео з флагманським смартфоном Nokia9.

Ролик розсекретив дизайн Nokia 9 в усіх деталях. Очікується, що смартфон вийде під брендом Pureview і буде оснащений п'ятьма основними камерами.

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На задній панелі пристрою розміщено сім "кілець", п'ять з яких є камерами, шосте – спалахом, а сьоме – подвійним датчиком глибини. Передбачається, що виробником оптики стала Zeiss. Імовірна діагональ дисплея гаджета складає 5,9 дюйма, а роздільна здатність – QHD. Фронтальна камера буде одинарною. Сканер відбитків пальців смартфона виробник вмонтував в екран. Також очікується система розпізнавання обличчя.

Класичного 3,5-міліметрового роз'єму не буде, його замінить USBType-C. Працювати пристрій буде під управлінням операційної системи Android9 Pie. Базується флагман на процесорі QualcommSnapdragon845. Об'єм оперативної пам'яті складе до 8 ГБ, а вбудованої – до 128 ГБ.

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