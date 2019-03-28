Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Слуга народу

Дисплей Samsung Galaxy Fold випробували на міцність

  • 22
Samsung Galaxy Fold витримує 200 тисяч циклів згинання - фото 1
Samsung Galaxy Fold витримує 200 тисяч циклів згинання / Wired

Гнучкі смартфони з'явилися у серійному виробництві порівняно нещодавно, і більшість користувачів цікавить лише питання, пов'язане з надійністю їх конструкції. Незабаром після презентації флагманського Samsung Galaxy Fold корейський виробник вирішив продемонструвати "живучість" гнучкого дисплея.

Результати випробування смартфона компанія представила в форматі відеоролика. Для тестування було використано спеціальне обладнання, яке циклічно складає й розкладає смартфон.

І ще: Гнучкий смартфон від Xiaomi показали на відео

Весь процес показаний з різних ракурсів, що дозволяє детально розглянути особливості конструкції апарата. Активація дисплея відбувається ще до повного розкриття, а його поверхня на лінії згину залишається рівною. У режимі смартфона проміжок між половинками корпусу практично непомітний.

За запевненням виробника, тривалість "життя" гнучкого екрана новинки становить не менше 200 000 циклів – іншими словами, близько п'яти років при сотні згинань гаджета на день.

Старт продажів флагманського апарату на базі процесора Snapdragon 855 очікується у другому кварталі 2019 року за ціною від $ 1980.

Читайте також: З'явилися технічні характеристики Xiaomi Mi 9X – китайської версії Mi A3

Джерело: Gizchina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4798
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
  • 26 березня, 18:01
  • 462
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1349612
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології