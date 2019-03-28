Дисплей Samsung Galaxy Fold випробували на міцність

Гнучкі смартфони з'явилися у серійному виробництві порівняно нещодавно, і більшість користувачів цікавить лише питання, пов'язане з надійністю їх конструкції. Незабаром після презентації флагманського Samsung Galaxy Fold корейський виробник вирішив продемонструвати "живучість" гнучкого дисплея.

Результати випробування смартфона компанія представила в форматі відеоролика. Для тестування було використано спеціальне обладнання, яке циклічно складає й розкладає смартфон.

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Весь процес показаний з різних ракурсів, що дозволяє детально розглянути особливості конструкції апарата. Активація дисплея відбувається ще до повного розкриття, а його поверхня на лінії згину залишається рівною. У режимі смартфона проміжок між половинками корпусу практично непомітний.

За запевненням виробника, тривалість "життя" гнучкого екрана новинки становить не менше 200 000 циклів – іншими словами, близько п'яти років при сотні згинань гаджета на день.

Старт продажів флагманського апарату на базі процесора Snapdragon 855 очікується у другому кварталі 2019 року за ціною від $ 1980.

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