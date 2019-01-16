Samsung Galaxy S10 Plus буде вдвічі потужніший за молодшу модель

З наближенням офіційної презентації в мережі з'являється все більше інформації про прийдешні флагмани Samsung. Нові подробиці уже з'явилися в базі даних бенчмарку Geekbench.

Власне, в цьому бенчмарку з'явилася інформація про Galaxy S10 Plus. Смартфон продемонстрував суттєві показники продуктивності, а також стали відомі деякі технічні характеристики.

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У тестуванні брав участь Samsung Galaxy S10 Plus у версії з процесором Snapdragon 855 та 6 ГБ оперативної пам'яті. Пристрій набрав 3413 і 10 256 балів в одноядерному та багатоядерному режимах відповідно. Це майже вдвічі більше, ніж у молодшої моделі Galaxy S10 Lite.

Samsung Galaxy S10 Plus продемонстрував шалену продуктивність

Очікується, що Galaxy S10 Plus отримає 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з овальним отвором під подвійну фронтальну камеру й інтегрованим сканером відбитків пальців, потрійну основну камеру, акумулятор на 4000 мАг, до 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Зазначимо, що презентація смартфонів лінійки Galaxy S10 відбудеться 20 лютого 2019 року.

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