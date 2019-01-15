Redmi Note 7 отримав несподівану особливість: що виявило розбирання смартфона

Нещодавно представлений смартфон Redmi Note 7 ще до анонсу встиг відзначитися у декількох відеороликах, які демонструють високу стійкість апарата до зовнішніх пошкоджень.

Слідом за краш-тестами ентузіасти вирішили ознайомитися з начинкою пристрою і провели його повне розбирання, виявивши ще одну фішку новинки.

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Щоб забратися під "капот" гаджета, авторам відео довелося відокремити скляну задню кришку, на яку приклеєна основна антена смартфона. Внутрішнє компонування виявилося досить щільним, але на ремонтопридатності Redmi Note 7 це не позначиться. Більшість елементів можна демонтувати за допомогою звичайної викрутки, а різні шлейфи відчіпляються без зайвих зусиль. Модуль основної камери та гніздо USB Type-C прикриті спеціальними захисними кожухами.

Варто відзначити, що камера і гніздо зарядки додатково оснащені гумовими вставками, які запобігають потраплянню рідини. Такі ж вставки присутні і по периметру всього корпусу. І хоча про водонепроникність апарату виробник не заявляє, такий захист може врятувати пристрій від випадкових бризок або крапель дощу.

Кути корпусу посилені додатковими ребрами жорсткості. Судячи з передрелізних відеороликів, така конструкція добре справляється зі своїм завданням, запобігаючи поломкам апарату при випадковому падінні або ударі об тверду поверхню.

Анонс Redmi Note 7 відбувся 10 січня. Ціна новинки з восьмиядерним процесором, 48-мегапіксельною камерою і акумулятором на 4000 мАг стартує з позначки $ 147.

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