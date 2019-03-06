Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа

Samsung Galaxy S10 офіційно представили в Україні

  • 29
На українському ринку Galaxy S10 офіційно надійде в продаж 8 березня - фото 1
На українському ринку Galaxy S10 офіційно надійде в продаж 8 березня / ITC

Компанія Samsung провела офіційну презентацію в Києві, де представила свій новий флагманський смартфон Galaxy S10. Дивіться, як це було.

Galaxy S10 отримав OLED-дисплей з діагоналлю 6,1-дюйма і роздільною здатністю 2K+. Для селфі-камери компанія застосувала технологію Infinity O, більше відому як "дірка" в екрані.

І ще: Фахівці підрахували собівартість Samsung Galaxy S10 Plus

Основна камера в Galaxy S10 одинарна, на 10 Мп. При цьому основна складається з трьох сенсорів 12-мегапіксельного широкоугольного модуля, 12-мегапіксельного телефотомодуля і ультраширококутного модуля на 19 Мп. Новинка отримала унікальний сканер відбитків пальців. Він вбудований в кран і є першим в світі ультразвуковим сканером відбитків пальців.

На українському ринку Galaxy S10 офіційно надійде в продаж 8 березня. Його ціна у модифікації 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті складе 29 999 гривень.

Samsung Galaxy S10 офіційно представили в Україні - фото 312187

Samsung Galaxy S10 офіційно представили в Україні - фото 312188

Samsung Galaxy S10 офіційно представили в Україні - фото 312189

Samsung Galaxy S10 офіційно представили в Україні - фото 312190

Читайте також: Гарна традиція: Samsung знову створив смартфон з найкращим екраном

Джерело: segodnya
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 760
Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
  • 03 березня, 17:25
  • 1200
10 дурних запитань космонавту: розкрито усі секрети
  • 05 березня, 16:21
  • 879
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології