Samsung Galaxy S10 офіційно представили в Україні

Компанія Samsung провела офіційну презентацію в Києві, де представила свій новий флагманський смартфон Galaxy S10. Дивіться, як це було.

Galaxy S10 отримав OLED-дисплей з діагоналлю 6,1-дюйма і роздільною здатністю 2K+. Для селфі-камери компанія застосувала технологію Infinity O, більше відому як "дірка" в екрані.

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Основна камера в Galaxy S10 одинарна, на 10 Мп. При цьому основна складається з трьох сенсорів 12-мегапіксельного широкоугольного модуля, 12-мегапіксельного телефотомодуля і ультраширококутного модуля на 19 Мп. Новинка отримала унікальний сканер відбитків пальців. Він вбудований в кран і є першим в світі ультразвуковим сканером відбитків пальців.

На українському ринку Galaxy S10 офіційно надійде в продаж 8 березня. Його ціна у модифікації 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті складе 29 999 гривень.

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