Гарна традиція: Samsung знову створив смартфон з найкращим екраном

Авторитетний ресурс DisplayMate опублікував результати тестування флагманського смартфона Samsung Galaxy S10, представленого в лютому. Апарат отримав найвищу оцінку експертів, які назвали дисплей гаджета найкращим в історії мобільної галузі.

У порівнянні з попередниками пікова яскравість екрана Galaxy S10 виросла на 17% і становить 1215 ніт, а колірне зрушення склало 0,4 бала JNCD незалежно від типу відображуваного контенту.

Раніше фахівці підрахували собівартість Samsung Galaxy S10 Plus

Під час численних тестів фахівці DisplayMate також зафіксували рекордні показники контрастності та насиченості екрана, який у результаті отримав високі оцінки у всіх категоріях.

Серед переваг новинки експерти відзначили якість фільтру синього світла, відповідність стандарту колірного простору DCI-P3, підтримку HDR10+, високу енергоефективність та мінімальне зниження яскравості під кутом 30 градусів у порівнянні з IPS-матрицями.

Навіть з урахуванням жорстких стандартів оцінки та нових методик тестування, Galaxy S10 отримав топовий рейтинг у всіх категоріях і найвищу оцінку A+ від DisplayMate, – зазначили експерти компанії.

По завершенню тестування 6,1-дюймовий екран флагманського пристрою був визнаний найбільш просунутим OLED-модулем малого розміру в історії галузі, і отримав найвищий за версією DisplayMate рейтинг A+.

Читайте також: Подертий, але незламний: тест на міцність Samsung Galaxy S10