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8 березня Серіал Школа

Гарна традиція: Samsung знову створив смартфон з найкращим екраном

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Samsung Galaxy S10 – смартфон з найкращим екраном - фото 1
Samsung Galaxy S10 – смартфон з найкращим екраном

Авторитетний ресурс DisplayMate опублікував результати тестування флагманського смартфона Samsung Galaxy S10, представленого в лютому. Апарат отримав найвищу оцінку експертів, які назвали дисплей гаджета найкращим в історії мобільної галузі.

У порівнянні з попередниками пікова яскравість екрана Galaxy S10 виросла на 17% і становить 1215 ніт, а колірне зрушення склало 0,4 бала JNCD незалежно від типу відображуваного контенту.

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Під час численних тестів фахівці DisplayMate також зафіксували рекордні показники контрастності та насиченості екрана, який у результаті отримав високі оцінки у всіх категоріях.

Серед переваг новинки експерти відзначили якість фільтру синього світла, відповідність стандарту колірного простору DCI-P3, підтримку HDR10+, високу енергоефективність та мінімальне зниження яскравості під кутом 30 градусів у порівнянні з IPS-матрицями.

Гарна традиція: Samsung знову створив смартфон з найкращим екраном - фото 311893

Навіть з урахуванням жорстких стандартів оцінки та нових методик тестування, Galaxy S10 отримав топовий рейтинг у всіх категоріях і найвищу оцінку A+ від DisplayMate, – зазначили експерти компанії.

По завершенню тестування 6,1-дюймовий екран флагманського пристрою був визнаний найбільш просунутим OLED-модулем малого розміру в історії галузі, і отримав найвищий за версією DisplayMate рейтинг A+.

Читайте також: Подертий, але незламний: тест на міцність Samsung Galaxy S10

Джерело: displaymate
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