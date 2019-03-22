Samsung Galaxy Fold протестували у популярному бенчмарку

Складаний смартфон Galaxy Fold був представлений місяць тому, але досі багато фактів про нього невідомі. Наприклад, під час презентації компанія Samsung не уточнила, який процесор буде встановлений у пристрої. Ця інформація з'явилася у базі даних Geekbench разом з результатами тестування.

Geekbench визначив, що у Galaxy Fold встановлений восьмиядерний процесор від Qualcomm. При цьому сама компанія Samsung говорила про використання 7-нм платформи. Під цей опис підходить тільки один чип – Snapdragon 855. Також тест підтвердив уже відому нам інформацію про 12 ГБ оперативної пам'яті.

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У одноядерному тесті Galaxy Fold набрав 3418 балів, а в багатоядерному – 9703. Такі показники дещо нижчі, ніж в інших смартфонів на базі Snapdragon 855, що може бути пов'язано з запуском бенчмарку на передпродажному зразку.

Вихід Galaxy Fold запланований на 26 квітня. Ціна першого складного смартфона компанії становить $ 1980.

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